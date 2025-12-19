Ministerio de Ambiente recomendó evitar el agua de Laguna del Sauce por floración de cianobacterias

El Ministerio de Ambiente exhortó a la población a evitar el agua de la Laguna del Sauce (Maldonado), ante la presencia de una floración de cianobacterias en el lugar.

"Su distribución actual se extiende por todo el cuerpo principal de la laguna y también alcanza al sub-sistema Laguna de los Cisnes, con variaciones en las zonas de acumulación según los vientos predominantes ", explicaron desde la cartera en un comunicado al que tuvo acceso El Observador.

Esta situación, estiman, podría "sostenerse" e incluso "incrementarse" durante los próximos días producto de las condiciones climáticas. Ante esto, para "prevenir riesgos" , desde Ambiente recomiendan:

Pese a la situación con las cianobacterias, aseguran desde la cartera que la calidad del agua distribuida por OSE desde la usina de Laguna del Sauce "no presenta afectaciones y es apta para el consumo humano" .

"El proceso de potabilización en la usina de Laguna del Sauce, se mantiene en condiciones de funcionamiento tales que aseguran la adecuada calidad en el suministro. Además, la usina cuenta con capacidad para incorporar tratamientos complementarios para hacer frente a los eventuales riesgos biológicos, hidrológicos y físico-químicos que pudieran derivar de la presencia de las floraciones", explican.

La Intendencia de Maldonado se mantiene monitoreando la zona de la playa de la Laguna del Sauce, donde se ubica el puesto de guardavidas, y definió la colocación de una bandera sanitaria allí.

Esta bandera indica que en la playa "existe un riesgo potencial para la salud de la población y, por tanto, se recomienda no bañarse, observar la arena (si hay manchas verdosas, evitar el contacto, teniendo especial cuidado con los niños) y consultar al guardavidas se tiene dudas".