Economía y Empresas / Member / precios

Precios en Argentina: cuáles son las diferencias en la previa de la temporada

La brecha se mantiene y puede ser un atractivo para el turismo de compras en el verano

19 de diciembre 2025 - 5:00hs
Precios en Argentina

Precios en Argentina

La Universidad Católica - Campus Salto difundió este jueves los datos del Indicador de Precios Fronterizos (IPF) correspondiente a noviembre que compara los valores de venta de diferentes productos en Salto y Concordia.

La brecha a favor de Argentina se ubicó en 26%, por debajo del 35% registrado en la última medición de setiembre y cercano al 22,7% de noviembre de 2024.

argentina

En el segmento de alimentos y bebidas no alcohólicas la diferencia a favor de Argentina se ubicó en 19%. De los 30 productos relevados solamente dos tuvieron un valor favorable en Salto (jamón y polvo de hornear). Además se verificó que 16 tuvieron un precio favorable en Concordia de hasta 50%; 10 entre 50% y 100% y dos con una brecha superior a 100% (fideos y postres en polvo).

En el caso de las bebidas alcohólicas y el tabaco la brecha fue de 56%. La mayor se registró en el vino (96%), seguido por los cigarrillos con filtro (63%).

El IPF coloca a los artículos de tocador y cuidado personal dentro del rubro bienes diversos y allí fue donde se observaron los precios más convenientes en Argentina durante noviembre. La diferencia más relevante estuvo en desodorantes y antitranspirantes con 111%, seguido por la pasta dental con 68,8%.

Además se verificaron variaciones altas en shampoo, acondicionador y cremas para el pelo con 66%, papel higiénico con 46,4% y jabón de tocador y el de ducha con 35,2%.

Los precios convenientes también se verificaron en las comidas fuera del hogar con 59%. Allí destacaron las diferencias en una pizzeta familiar con 87,4% y refrescos con 55%.

El contraste estuvo en el segmento de prendas de vestir y calzado donde se observó la menor brecha de precios con 1,6%. El IPF indicó que dos artículos de esta división tuvieron valores más bajos en Salto. Fueron los jeans de mujeres y hombres, con 14,5% y 2,7%, respectivamente.

Según Camilo Herrera Mora, fundador de Raddar, las empresas de moda suelen no poner precios a la ropa que exhiben en las vitrinas para hacer que las personas no piensen en el precio y se prueben grandes cantidades de ropa en los probadores.
En el calzado deportivo para ambos sexos la brecha fue menor a 3%. Por último, la variación más alta a favor de Argentina se observó en calzado deportivo para niños con 36,3% y en remeras y buzos para niños con 30%.

La Universidad Católica expuso que el tipo de cambio en Argentina tuvo un leve aumento de 1,6% en noviembre (respecto a la anterior medición de setiembre), mientras que en Uruguay retrocedió 0,6%.

El informe concluyó que la disminución en la brecha verificada en noviembre se explicó mayoritariamente por un incremento de precios en Argentina que fue mayor al registrado en Salto en la canasta seleccionada, dado que no hubo movimientos significativos en las cotizaciones del dólar.

