Los cinco mejores programas de la televisión uruguaya del siglo XXI

Dueña de una extensa historia edificada en el siglo XX, la televisión uruguaya expandió sus horizontes a lo largo de los 25 años que llevamos del siglo XXI. Del 2000 para acá cerraron su recorrido ciclos seminales e históricos como Decalegrón, De igual a igual, El show del mediodía y Cacho bochinche, entre muchos otros.

También fue una época en la que algunos de los nombres históricos de la televisión uruguaya se retiraron o murieron: Omar Gutiérrez, Cacho de la Cruz, Cristina Morán, Jorge Traverso, y tantos más marcaron un “fin de época” para el medio.

Pero lo que vino no fue peor, ni mucho menos. Porque en estos 25 años se vieron por primera vez producciones inéditas y de una escala impensada para el panorama local. Los big shows se convirtieron en la nueva normalidad —con hitos como Gran Hermano en camino, además—, y en este último cuarto de siglo han pasado por las pantallas de tubo, plasma y LED programas que sacudieron la modorra y revolucionaron géneros, desde lo periodístico hasta el entretenimiento, a veces incluso fusionándolos.

Del 2000 para acá se vieron producciones documentales de nivel cinematográfico, se produjeron ficciones firmadas por algunos de los nombres más importantes del mundillo audiovisual nacional (aunque la ficción sigue siendo casi una utopía para los medios uruguayos), y se consolidaron nuevas figuras.

Aunque la TV uruguaya sigue enfrentando sus dilemas, como las limitaciones de presupuesto o la “invasión” de algunos programas argentinos, el panorama de los últimos años ha sido amplio y profuso. Con ese escenario en vista, El Observador reunió a más de 75 referentes locales, entre conductores, productores, ejecutivos de canales y periodistas, para definir cuáles son los cinco mejores programas de la televisión uruguaya de lo que va del siglo XXI.

Con esta lista —extendida también a otros programas que alcanzaron el top 10—, El Observador continúa una iniciativa vinculada a las obras culturales mejor consideradas de este primer cuarto del siglo, que ya tuvo una primera instancia con una encuesta de las quince mejores películas nacionales, y que fue seguida por encuestas sobre los mejores libros y discos hechos en esta tierra.

Un vistazo en profundidad a los cinco más votados

Disclaimer: los programas que comparten posición empataron en cantidad de votos, como insólitamente sucedió en el primer puesto, por lo que el siguiente lugar se saltea.

1- Bendita TV

(2006 - 2017, Canal 10)

bendita TV

Un programa de televisión sobre la televisión misma. Bendita TV cayó como un rayo en la pantalla local, un programa de archivo que gracias a su fino trabajo de visualización, edición y guion se convirtió en un hito con su humor filoso y dispuesto a desnudar los errores y los momentos más bizarros de la televisión uruguaya (una veta que se profundizó cuando el programa empezó a incluir canales del interior). El tono irreverente —también relacionado a la época: en los primeros programas la audiencia podía votar "las mejores tetas y culos de la TV local", o cuáles eran los hombres y mujeres más lindos, algo que hoy sería razonablemente castigado— se reforzaba con el trabajo en la conducción de Gustavo Escanlar, moderado con el tono bonachón de Jorge Piñeyrúa, que luego quedó a cargo del ciclo junto a Claudia Fernández. El programa fue tan icónico que cualquier desliz en cámara inmediatamente ameritaba una mención a Bendita TV, y dejó una herencia que hoy se prolonga en internet, como en el canal Zin TV.

1- Zona Urbana

(2003 - 2006, Canal 10)

zona-urbana-mcasa09.webp Marcelo Casacuberta

Antes de Zona Urbana, los programas periodísticos de la televisión local eran de señores de traje hablando. Acusado de “argentinizar” la televisión uruguaya y cuestionado por algunos de sus métodos, como el uso de cámaras ocultas, el programa fue sin embargo un fenómeno que reventó los ratings, generó discusiones públicas y se convirtió en un evento semanal. Con un line up de figuras menores de 40 años al frente encabezado por Ignacio Álvarez y con Gabriel Pereyra, Gustavo Escanlar, Cecilia Bonino y Laura Raffo completando el plantel al aire, el programa dejó eventos históricos como el debate entre Pedro Bordaberry y Rafael Michelini (cuna de la frase “travesti de la mentira”), estampas como la de Escanlar tomando su propia orina o saliendo de adentro de una bolsa para cadáveres, informes como el de los ñoquis de la Intendencia de Canelones, el del impacto de la pasta base o el perfil sobre los planchas, que dejó otra frase hoy un poco olvidada: “plancha no se hace, se nace”. El programa generaba impacto hasta fuera de los periodístico: no era demasiado habitual ver a un artista como Dani Umpi, de vestido largo y picando verduras, cantando en horario central. Después de Zona Urbana, la idea de lo que podía ser un programa periodístico en televisión cambió.

3- El origen

(2014 - 2020, Teledoce)

El Origen

Después de contar historias personales con el ciclo Vidas, Facundo Ponce de León y la productora Mueca volvieron a asociarse con Canal 12 para un proyecto algo más ambicioso: relatar la identidad nacional. El resultado fueron las diferentes temporadas de este ciclo documental, un proyecto que a través de un hilvanado cuidadoso de entrevistas, material de archivo y recreaciones dejó investigaciones sobre la historia uruguaya, las principales figuras encargadas de la construcción identitaria, y luego se metió con la historia del humor de este país (sobre todo el televisivo) y el fútbol, nuestro pasatiempo y pasión nacional. El alto valor de producción audiovisual, sumado a una narrativa entretenida y cercana lo convirtió en un evento televisivo, capaz de pelearle mano a mano a los tanques de los últimos años, y lo dejó grabado en la memoria del público y del medio.

4- MasterChef Uruguay

(2017 - actualidad, Canal 10)

Masterchef

Aunque la televisión uruguaya no era ajena a la adaptación de formatos extranjeros —ahí estuvieron por ejemplo ¿Quién quiere ser millonario? o Salven el millón, entre otros— lo habitual era ver las versiones argentinas o españolas de esos ciclos. Fue en 2017, con la primera temporada de MasterChef Uruguay, que se consolidó un cambio de paradigma y una nueva competencia entre los canales privados: la adquisición de programas de concursos, reality shows y certámenes para ser producidos acá. Aquel primer MasterChef fue un fenómeno popular en toda regla: cada semana era trending topic, llovían los memes y reacciones en medios y redes, generó frases que pasaron al léxico cotidiano como el "está cgggudo" de Laurent Lainé o el “¡Aleluya!” de Sergio Puglia, convirtió en una celebridad instantánea a su ganador, Nilson Viazzo —que tuvo una caravana triunfal en su Florida natal y un ascenso de rango en la Policía—, y demostró que este tipo de programas de gran escala se podían hacer en Uruguay. Aunque el impacto cultural de las sucesivas ediciones no fue tan grande, MasterChef ya lleva más de diez ediciones uruguayas realizadas y sigue siendo de las mayores apuestas de la pantalla local, aunque ahora su competencia sea mucho más feroz.

5- Vidas

(2004 - 2010, Teledoce)

Vidas

Los hermanos Facundo y Juan Ponce de León fueron las mentes detrás de este programa, en el que pasaban un día junto a personas anónimas pero con historias particulares, poderosas o llamativas por sus circunstancias. Personas comunes con algo para contar. Un vistazo íntimo a experiencias cercanas pero diferentes, que impactó en su momento y convirtió a su conductor en una figura de los medios. El legado fue tal que 17 años después, en 2021, los responsables del programa generaron una secuela, Vivir, en la que se reencontraron con buena parte de los protagonistas del primer ciclo, para reflejar el efecto del paso del tiempo en sus vidas.

La lista extendida

6- ¿Quién es la máscara? (2022 - actualidad, Teledoce)

7- Cerrá y Vamos (2000 - 2002, Canal 10)

8- Desayunos informales (2015 - actualidad, Teledoce)

8- Cámara Testigo (2007 - 2016, Teledoce)

10- Crónicas de campaña (2019, TV Ciudad)

10- La letra chica (2020 - 2025, TV Ciudad)

10- Got Talent Uruguay (2020 - 2022, Canal 10)

10- Prohibido Pensar (2009 - 2011, TNU)

10- Ahora Caigo Uruguay (2020 - actualidad, Canal 4)

Los canales con más programas votados

Así como el primer lugar de la lista lo ocupa un empate técnico entre Bendita TV y Zona Urbana, cuando se mira de cerca a los canales con mayor cantidad de programas votados, entre los 88 que tuvieron al menos un voto, también hay mucha paridad.

Canal 10, que tiene a los dos programas más votados de la encuesta, es la señal con mayor cantidad de producciones votadas en total: 26.

Está muy cerca, pero detrás, Teledoce, que tuvo a las dos producciones de Facundo Ponce de León en el top 5 y en total sumó 25 programas.

La paridad entre esas dos señales se extiende a la lista larga: ambos canales tienen 5 programas ubicados en el top 10.

En la lista de los canales con más programas votados sigue otro empate: el de TNU y Canal 4. Ambas señales tuvieron 12 programas en la lista.

Detrás está TV Ciudad, con 11 —aunque después de Teledoce y Canal 10, el canal de la Intendencia de Montevideo es el que más programas logró sumar en el top 10—.

Cierran la lista VTV, con dos programas, y Nuevo Siglo, con un único programa en la lista: Por amor al arte.

Embed

Los géneros más votados

En cuanto a los géneros, si se cuentan los 88 programas votados, el periodístico domina. 18 producciones se pueden considerar dentro de esa categoría, que incluye también a los programas de entrevistas.

Detrás vienen los programas de entretenimiento (16), los de variedades (12) y los realities (12).

Más atrás, en el pelotón, aparecen los documentales y los programas de divulgación (7 cada uno), las ficciones y los programas de deportes (6 cada uno) y los programas dedicados a la música (4).

Embed

Los 88 programas que recibieron al menos un voto

Embed