¿No sabés qué leer en verano? Usa el recomendador de libros de El Observador y encontrá tu próxima lectura

Encontrar qué leer hoy en el saturadísimo mercado editorial es casi una misión imposible. O lo es si no tenés del todo claro qué es lo que buscás o, al menos, si pretendés navegar entre librerías sin ningún tipo de parámetro o recomendación, liberado a lo que las mesas de novedades provean.

Por eso mismo, y pensando que se viene ese momento del año en el que más páginas se pueden consumir al día —en la playa, en el campo, en un viaje de ómnibus, en un vuelo, en una montaña o dónde sea—, desde El Observador te proponemos un recomendador de libros donde podés encontrar tu próxima lectura fácilmente.

Es muy fácil de usar: seguí tu instinto y tus intereses, respondé las preguntas que el chatbot te plantea, y al final del camino vas a tener un título "ideal" para vos.

Y además, si no te convence o ya lo leíste lo que te propone, no hay drama: hay más de cincuenta libros entre los que podés optar. ¡Alguno tiene que funcionar!

Buscá tu libro ideal acá: Embed