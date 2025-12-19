Se quebró la mano y siguió atajando penales: se confirmó la fractura de Safonov, arquero héroe de la Intercontinental del PSG ante Flamengo

El guardameta ruso del PSG Matvey Safonov , héroe de la Intercontinental ganada el miércoles por el club francés con cuatro penales parados en la tanda decisiva ante el Flamengo , sufre una fractura en la mano izquierda y estará de baja al menos tres semanas, anunció el equipo este viernes.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, Safonov fue capaz de parar cuatro penales consecutivos para dar el título a su equipo (2-1), el sexto trofeo de 2025.

"Se hará una nueva evaluación de aquí a tres o cuatro semanas", precisó el PSG.

El anuncio llega en la víspera del desplazamiento a Nantes para jugar contra el Fontenay-le-Comte en los dieciseisavos de final de la Copa de Francia, donde regresará a la titularidad Lucas Chevalier o tendrá una oportunidad el tercer arquero Renato Marin.

COPA INTERCONTINENTAL PSG vs Flamengo: a qué hora juegan hoy por la final de la Copa Intercontinental y dónde ver el partido que tendrá a De Arrascaeta, Varela y De la Cruz

COPA INTERCONTINENTAL Paris Saint-Germain 1-1 Flamengo: PSG campeón de la Copa Intercontinental de FIFA en increíble definición por penales, convirtió De la Cruz y Safonov atajó cuatro

Paris Saint-Germain's Russian goalkeeper #39 Matvey Safonov drinks during the 2025 FIFA Intercontinental Cup final football match between Paris Saint-Germain (PSG) and CR Flamengo at the Ahmad bin Ali Stadium in Al-Rayyan on the outskirts of Doha on Decem Matvey Safonov Foto: AFP

Se quebró en los penales

Luis Enrique, DT de PSG, señaló este viernes que el arquero ruso se quebró en la tanda de penales ante Flamengo y en su cuerpo técnico entienden que fue luego de tapar el tercer remate.

De esa forma, el golero salvó el cuarto penal con su mano fracturada.

“Creemos que fue en el tercer remate que él hace un movimiento y se fractura”, dijo Luis Enrique. “Defendió el último penal con la mano quebrada. La adrenalina es tan grande que creo que sería capaz de atajar 100 penales sin dolor”.

Safonov, suplente de Chevalier al inicio de curso, había aprovechado la lesión del francés para cuajar buenos partidos, abriendo un debate sobre el portero titular de cara al futuro.

PSG's players celebrate on the podium after winning the 2025 FIFA Intercontinental Cup final football match between Paris Saint-Germain (PSG) and CR Flamengo at the Ahmad bin Ali Stadium in Al-Rayyan on the outskirts of Doha on December 17, 2025. (Photo b Foto: AFP

Fichado a principios de curso, Chevalier, lesionado en el tobillo a finales de noviembre, no ha firmado una primera mitad de temporada imperial.

Si su juego con los pies es apreciado por el técnico Luis Enrique y constituía una de las razones de su fichaje, bajo palos el guardameta aún no ha terminado de convencer, cometiendo algunos errores.

En veinte partidos disputados, Chevalier ha logrado mantener su portería a cero en ocho ocasiones, encajando 22 goles.

Con base en AFP