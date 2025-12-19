Dólar
Compra 37,70 Venta 40,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
27°C
algo de nubes
Sábado:
Mín  21°
Máx  28°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / ESTE ARTE

Los números de Este Arte: más de 300 artistas exhibidos y una venta récord de millones de dólares

La edición número 12 de la feria tendrá lugar del 4 al 7 de enero de 2026 en el Pavilion VIK de José Ignacio, Uruguay

19 de diciembre 2025 - 16:33hs
Este Arte Walden Naturae-5

Este Arte es la principal feria de arte de la temporada en el Cono Sur y llega a su edición número doce con el leit motiv de ser "una manera de pensar el mundo". ¿De qué se trate eso? De la producción y exposición de obras, por supuesto, pero también de una forma de vincularse con el contexto, con el ecosistema del arte, con lo que su creadora y directora, Laura Bardier, tiene en mente desde el primer día.

La edición número 12 de la feria tendrá lugar del 4 al 7 de enero de 2026 en el Pavilion VIK de José Ignacio, Uruguay. Hace algunas semanas desde Nueva York, donde mantiene su carrera como curadora, Bardier aseguró a El Observador que la feria mantiene una de sus claves: la escala humana, que se traduce en "menos expositores, más tiempo sin prisa para cada proyecto, relaciones personales y atención dedicada".

Lo que por otro lado se mantiene, también, es el efecto dinamizador que tiene sobre el sector del arte, y la forma en la que ha incidido directamente en su fortalecimiento.

Más noticias
este arte prepara su edicion numero 12: la feria debe seguir siendo una referencia cultural en la region
ESTE ARTE

Este Arte prepara su edición número 12: "La feria debe seguir siendo una referencia cultural en la región"

El Carnaval 2026 ya tiene el fiture definido
CARNAVAL

Carnaval 2026: así es el fixture de la primera rueda del concurso en el Teatro de Verano

"Su impacto se mide mediante indicadores alineados con su misión: sostenibilidad, valor cultural, profesionalización del sector y fortalecimiento del ecosistema artístico. Pero también a través de un efecto menos medible y profundamente significativo: la transformación simbólica y relacional que ha generado en Uruguay y en el circuito latinoamericano", especifican desde el evento.

Este Arte Galería del paseo-4

Para Andrea Bellini, director del Centre d’Art Contemporain Genève, por ejemplo, "lo que hace especial a Este Arte, además del paisaje fabuloso, es que ocurre en un país extraordinario, organizado, considerado el fiore all’occhiello del Sur. Y que sigue siendo una feria joven, fresca, de investigación y divertida.”

Los números de Este Arte

Las doce ediciones de la feria, además de una experiencia ganada, dejaron también varios números y cifras. Estas son algunas de ellas:

  • Entre 6000 y 7500 visitantes por edición: el 60% del público proviene de Argentina, el 20% de Brasil, el 10% de otros países de Sudamérica, el 5% Europa y EE.UU, y el 5% de Uruguay.

  • Cada año participan entre cinco y diez países por edición.

  • Más de 300 artistas exhibidos desde 2015, más de 70 galerías internacionales participaron desde sus inicios.

  • Venta máxima registrada: USD 2,5 millones.

    Este Arte Del infinito-2
  • El 75% de las ventas fueron por un monto entre USD 10 mil y USD 50 mil; el 20% entre USD 50 mil y 100 mil; el 4% entre USD 100 mil y 500 mil, y un 1% gastó entre USD 500 mil y 2,5 millones.

  • El 75% de los coleccionistas son de origen internacional.

  • 60 colecciones institucionales visitaron la feria desde 2015.

  • Derrame turístico estimado: USD 1,5–2 millones por edición.
Temas:

Este Arte Artes visuales arte Punta del Este

Seguí leyendo

Las más leídas

Carolina Ache denunció por difamación e injurias a Francisco Bustillo, Sebastián da Silva y Sergio Botana
JUSTICIA

Carolina Ache denunció por difamación e injurias a Francisco Bustillo, Sebastián da Silva y Sergio Botana

Leonardo Fernández de Peñarol festeja su gol ante Liverpool por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya
PERÍODO DE PASES

River Plate, Leo Fernández y el mercado de pases: mirá lo que dicen en Argentina sobre el futuro del 10 de Peñarol

Pablo Bengoechea
URUGUAYOS

Pablo Bengoechea se apronta para volver a dirigir y en Segunda división; mirá el nuevo equipo y el país donde suena "el Profesor"

Se activó caso de la mujer declarada incapaz y US$ 40 millones de su herencia desaparecidos: declararon dos de los indagados y BCU confirmó maniobras de GBU
FISCALIA DE DELITOS ECONÓMICOS

Se activó caso de la mujer declarada incapaz y US$ 40 millones de su herencia desaparecidos: declararon dos de los indagados y BCU confirmó maniobras de GBU

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos