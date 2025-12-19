Los números de Este Arte: más de 300 artistas exhibidos y una venta récord de millones de dólares

Este Arte es la principal feria de arte de la temporada en el Cono Sur y llega a su edición número doce con el leit motiv de ser "una manera de pensar el mundo". ¿De qué se trate eso? De la producción y exposición de obras, por supuesto, pero también de una forma de vincularse con el contexto, con el ecosistema del arte, con lo que su creadora y directora, Laura Bardier, tiene en mente desde el primer día.

La edición número 12 de la feria tendrá lugar del 4 al 7 de enero de 2026 en el Pavilion VIK de José Ignacio, Uruguay. Hace algunas semanas desde Nueva York, donde mantiene su carrera como curadora, Bardier aseguró a El Observador que la feria mantiene una de sus claves: la escala humana, que se traduce en "menos expositores, más tiempo sin prisa para cada proyecto, relaciones personales y atención dedicada".

Lo que por otro lado se mantiene, también, es el efecto dinamizador que tiene sobre el sector del arte, y la forma en la que ha incidido directamente en su fortalecimiento.

"Su impacto se mide mediante indicadores alineados con su misión: sostenibilidad, valor cultural, profesionalización del sector y fortalecimiento del ecosistema artístico. Pero también a través de un efecto menos medible y profundamente significativo: la transformación simbólica y relacional que ha generado en Uruguay y en el circuito latinoamericano", especifican desde el evento.

Este Arte Galería del paseo-4 Para Andrea Bellini, director del Centre d'Art Contemporain Genève, por ejemplo, "lo que hace especial a Este Arte, además del paisaje fabuloso, es que ocurre en un país extraordinario, organizado, considerado el fiore all'occhiello del Sur. Y que sigue siendo una feria joven, fresca, de investigación y divertida." Los números de Este Arte Las doce ediciones de la feria, además de una experiencia ganada, dejaron también varios números y cifras. Estas son algunas de ellas: Entre 6000 y 7500 visitantes por edición: el 60% del público proviene de Argentina, el 20% de Brasil, el 10% de otros países de Sudamérica, el 5% Europa y EE.UU, y el 5% de Uruguay.





Cada año participan entre cinco y diez países por edición.





Más de 300 artistas exhibidos desde 2015, más de 70 galerías internacionales participaron desde sus inicios.





Venta máxima registrada: USD 2,5 millones .



. El 75% de las ventas fueron por un monto entre USD 10 mil y USD 50 mil; el 20% entre USD 50 mil y 100 mil; el 4% entre USD 100 mil y 500 mil, y un 1% gastó entre USD 500 mil y 2,5 millones.





El 75% de los coleccionistas son de origen internacional.





60 colecciones institucionales visitaron la feria desde 2015.





Derrame turístico estimado: USD 1,5–2 millones por edición.