La "cañada" de Punta Colorada que en realidad era un arroyo y la metodología para poder limpiar la playa de materia fecal

El 8 de diciembre, Día Nacional de las Playas , se presentó un adelanto de la investigación universitaria que está monitoreando la incidencia de unos productos en la eliminación de coliformes fecales en el afluente que desemboca en la costa de San Francisco .

Las aplicaciones de los productos Microorganismos Eficientes Nativos (MEN) iniciaron en setiembre en lo que era conocida por los vecinos como "una cañada sin nombre" y más tarde descubrieron que se trataba del arroyo Juncal .

Después de nueve aplicaciones de los productos MEN , tanto en formato sólido como líquido , durante 14 semanas "la cantidad de contaminación fecal en la playa es menor que los valores que hay históricos para esta zona en esta época del año" , afirmó Carla Kruk , quien es licenciada en Bioquímica y tutora de este proyecto.

La investigación es una tesina de la estudiante de la Licenciatura en Gestión Ambiental , Agustina Pucciarelli, que comparó los datos de unidades formadoras de coliformes de los últimos meses con las cifras que recabó la Red de Monitoreo de Playas entre los años 2014 y 2025 .

La estudiante, que además vive en la zona, contó que en los últimos años existió una "creciente urbanización y aumento demográfico", que ha producido "aguas residuales que terminan en la cañada o directamente al mar", aseguró.

El Observador accedió a dos fotografías satelitales que muestran el incremento poblacional en la zona entre 2005 y 2025.

Los MEN son fabricados por la empresa biotecnológica Entrebichitos, quien también está vinculada al proceso de limpieza de los coliformes. La integrante esta empresa Gimena Echeverriborda contó que en los últimos muestreos se han registrado "aproximadamente 10 veces menos" de estas unidades en la costa.

"Nuestra hipótesis es que la aplicación Entrebichitos en la cañada redujo la cantidad de coliformes a pesar del incremento poblacional y el incremento de temperatura" que se dan sobre la llegada del verano, sugiere Kruk. Sin embargo, la docente aseguró que tendrían que "hacer muchos experimentos, con muchas cañadas para hacer representación de la variabilidad posible".

Además, la investigación todavía no concluyó. Será después de esta temporada de verano en que Agustina presente el trabajo para poder recibirse como licenciada en Gestión Ambiental.

Los MEN como posible alternativa para limpiar la materia fecal de otras playas

Colocación de Microorganismos Eficientes Nativos (MEN) en la cañada de Punta Colorada

El integrante de Entrebichitos, Federico Mesa, contó que ahora utilizan esta tecnología en "los cursos superficiales de agua que llegan hasta la playa". Primero, estos productos habían sido utilizados en "pozos sépticos", es decir donde "el agua está quieta y siempre con la misma temperatura".

Uno de los objetivos es "demostrar" que hay una "solución desarrollada en el Uruguay para este tipo de problemática, que podría ser aplicable en todo el territorio nacional", aseguró Mesa, como por ejemplo en otras playas contaminadas con materia fecal.

Estos productos "no tienen patógenos", por lo que "no hay ningún microorganismo que pueda generar alguna enfermedad", contó la integrante de Entrebichitos Gimena Echeverriborda. "Son microorganismos que están en nuestro sistema, en nuestro intestino, en el pan o en la cerveza", agregó.

Recientemente, los desarrolladores de los MEN ganaron un premio impulsado por el Ministerio de Industria en la categoría Mipymes que desarrollan actividades comprendidas dentro de la bioeconomía circular.

Los peligros de las playas contaminadas con materia fecal

Playa, calor, verano

La bioquímica Carla Kruk recordó que "cuanto mayor es la contaminación fecal, mayor es la probabilidad que dentro de esos organismos haya algún patógeno", es decir que exista la posibilidad de que se produzcan enfermedades.

Según dijo la especialista, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos afirma que con valores por encima de "30 unidades formadoras de coliformes cada 100 mililitros" existe "una probabilidad de que si hay 1.000 personas bañándose en el agua, 36 personas se van a enfermar".

Antes de la aplicación de los MEN de Entrebichitos, se llegó a encontrar en la desembocadura del arroyo Juncal hasta "500 unidades formadas de coliformes cada 100 mililitros", contó Kruk.

La docente añadió que esto podría explicar distintos virus que aparecen en verano, cuando más gente se va a la costa. "Tenes enfermedades agudas que es cuando tomas agua con coliformes y patógenos asociados", por ejemplo "diarreas, enfermedades respiratorias, infecciones en los ojos, oídos o en las lastimaduras".

"Si todos los veranos te agarras diarrea, empiezas a tener un desgaste crónico en el organismo que te genera problemas a largo plazo", sentenció Kruk.

"Aún estamos frente a una situación problemática", afirmaron desde la investigación

Arroyo Juncal

La intervención en Punta Colorada fue vista como un oasis –que hasta llegó aclarar el agua de la desembocadura– en medio del desierto.

"Vimos cambios, la turbidez del agua estaba mucho más clara. Veíamos el fondo, peces y renacuajos. Con el surgimiento de vegetación acuática, el agua está aclarando", contó la estudiante de Gestión Ambiental. Pero ahora "volvió a surgir una cuestión de olores muy fuertes" a materia fecal "que quizás este asociado a una nueva carga de gente en el balneario", debido a la cercanía del verano.

Además de aguas contaminadas con coliformes, se llegaron a divisar "manchas azules de jabón y grasa" en el arroyo. "Aún estamos frente a una situación problemática, las descargas no han parado y este esfuerzo que hicimos es muy puntual", sentenció la joven.