La Estancia María Dolores en marcha: maíces creciendo, riego activo y se adelanta el llamado para armar tambos

Un sistema productivo de alimentos para rodeos de vacunos de leche , puesto en marcha en el campo de la estancia María Dolores , permitirá abastecer con forraje a cientos de tamberos ya desde los primeros meses del año que viene , se informó este jueves 18 en el establecimiento, donde se presentaron las características del denominado banco de forraje .

Con el Instituto Nacional de Colonización (INC) y varias gremiales de productores de leche como anfitriones, en un enorme galpón lindero al añejo casco de la estancia hubo charlas para informar sobre lo que se está haciendo en ese campo y lo que se proyecta, además de una recorrida por chacras con maíces sembrados y laboreo de tierras para instalar nuevos cultivos, varios de ellos regados por pivots.

Leandro Noya, presidente de la gremial de Villa Rodríguez, sintetizó para El Observador que el objetivo del banco forrajero "es producir alimento para los rodeos de los productores más chicos, los de escala familiar, que tenemos que cuidarlos mucho ".

"Cuando surgió esta posibilidad, junto con Colonización, nos pusimos a trabajar en una herramienta que permite demostrarle a la población uruguaya que invertir en lechería es buena inversión porque es la actividad que radica más gente en el medio rural".

El maíz que está sembrado, en la cosecha inicial en 2026, "va a salir como grano húmedo, grano maíz, como alimento de las vacas; como maíz seco para elaborar raciones en las plantas; y como forraje en ensilaje para los tambos más cercanos, eso por el tema del costo del flete".

Los tamberos que accedan a esas producciones las obtendrán con un costo sensiblemente menor al que se encuentran normalmente en el mercado, mencionó, dada la inexistencia de intermediación y, a la vez, el acceso a rendimientos elevados al disponer de la tecnología de riego, que permite disminuir los costos productivos generando comida de calidad óptima.

DSC_0359 Estancia María Dolores. Foto: Juan Samuelle

DSC_0370 La inversión en el banco de forraje la realizaron las gremiales con recursos propios. Foto: Juan Samuelle

Alejandro Henry, presidente de Colonización, enfatizó que "la alegría que tenemos es tremenda por tener esto en marcha, venimos trabajando acá hace mucho y sabíamos que los que nos acompañaron en la recorrida iban a quedar impresionados y contentos, recorrer el maíz y ver los pivots regando fue emocionante".

Añadió que "esto es un primer paso, habrá otros, pero había que arrancar y se hizo enseguida, ya en el primer año y ya tenemos otros planes para hacer maíz seco, proyectos con Prolesa para llegar a todo el país, acá se puede hacer mucho más".

DSC_0393 Se presentaron detalles de la tecnología de riego y telemetría vinculadas al sistema productivo que se activó. Foto: Juan Samuelle

Fratti: "Para los que se ponen nerviosos, no vamos a parar acá"

Alfredo Fratti, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), al inicio de su oratoria expuso su alegría por ver que "después de todo lo que se habló" el campo de María Dolores "está funcionando".

Con este emprendimiento, admitió, "no vamos a parar el éxodo rural, un fenómeno que ocurre en el mundo entero, va a seguir pasando, la idea es que aquellos que se quieran quedar, y tengan la capacidad de trabajo y la voluntad de estar en el campo, en alguna actividad, puedan vivir de la explotación que hayan elegido".

Sobre la utilidad del banco de forraje, la definió del siguiente modo: "En algunos lugares Colonización otorga un predio, en este se está generando forraje para agrandar el campo de un tambero chico y en esta tierra que gastaba para forraje va a poder tener alguna vaca más".

Fratti habló luego de la recorrida por el campo: "La verdad, me voy absolutamente impresionado y maravillado de que esté funcionando, parece otro país, veo esos pivots funcionando, el maíz creciendo y los eólicos de fondo... el Uruguay se sigue transformando".

"Para los que se ponen nerviosos, no vamos a parar acá, porque hay un compromiso de gobierno se seguir trabajando y adquiriendo más área para la lechería" anunció.

Elogió, especialmente, que la inversión en el banco de forrajes la hicieron las gremiales: "Esto no es de Colonización, del ministro, ni del gobierno, esto es de los productores lecheros, es fundamental que se puedan empoderar y ponerse a trabajar en un predio de estos que lo que pretende es potenciar la lechería".

Fratti también subrayó la importancia, aludiendo a la presencia del intendente nacionalista Carlos Enciso y de distintos gremialistas, "de haber podido saltar las barreras partidarias para un proyecto en conjunto, qué cosa más linda que los uruguayos nos podamos juntar y hacer cosas para el bien común, porque lo que se va a generar acá termina siendo bienes nacionales, se beneficia un productor y la sociedad en su conjunto y a eso es a lo que apostamos".

Un pedido especial a UTE

Sobre el final, anunció que gestionará ante la UTE para que al campo María Dolores no se lo considere "gran consumidor", categoría que tiene y por lo cual debe pagar US$ 10.000 de cargos fijos: "No es razonable", afirmó. "Vamos por esa, no sé si lo vamos a conseguir, pero no hay peor gestión que la que no se hace", agregó.

Respecto a la inversión en María Dolores y lo que se presentó, "los ruidos políticos van por otro lado", apuntó, para indicar enseguida que lo que se está haciendo tiene "aceptación generalizada aún por los que no están en el rubro lechería".

"Muchísimas gracias, vamo' arriba y sigan plantando", enfatizó Fratti al final.

DSC_0400 Una de las dos represas que existen en el campo que adquirió Colonización a inicios de este año. Foto: Juan Samuelle

Enciso: "Generar conjunción y sinergia y no caer en los feudos"

El intendente departamental, por su parte, entre varios consideraciones, destacó que desde el comienzo del emprendimiento en María Dolores hubo diálogos con las autoridades de Colonización y con los productores, pero no solo pensando en la instalación de 14 o 15 unidades productivas de leche, también, por ejemplo, para aprovechar la existencia de olivares en el campo.

Señaló diferentes buenas noticias, que se suman a las que otras autoridades citaron con relación a emprendimientos en ese campo, como que Florida contará con una Universidad Tecnológica (UTEC) y el valor vínculo del Frigorífico Florida, los productores con corrales de engorde y la Asociación Rural de Florida.

Sobre la compra del campo María Dolores, Enciso puntualizó: "No me corresponde entrar en las disquisiciones, tendrán fundamentos unos y otros de la adjudicación, de esa polémica que se dio, a hechos concretos yo tengo que actuar sobre la realidad y no abrir juicios para atrás sino mirar para adelante".

El intendente anunció la disposición, además, para "convenios mediante con Colonización" generar, como pasa en otras colonias en el departamento, "la adecuada logística de los caminos para que estén lo mejor posible para sacar la producción de la lechería".

Por último, instó a apostar al uso de energías alternativas, incluso mencionó el interés de un grupo inversor chino que visualiza a Florida como espacio para una inversión relacionada con la producción de energías fotovoltaicas alternativas: "A esa misma gente le puede interesar también acá, aparte de lo que haga en la ciudad de Florida, generar un parque de energía solar... hay mucho para hacer, hay para generar conjunción y sinergia y no caer en los feudos, en esto es solo mío o esto es de tal o cual administración... en ese espíritu nos van a atener".

DSC_0426 Henry, Fratti, Enciso, de Izaguirre y Noya, durante el anuncio del banco de forrajes en la estancia María Dolores. Foto: Juan Samuelle

Llamado para instalar los primeros tambos

Henry informó, como novedad, que Colonización adelantará el llamado para instalar en el campo María Dolores a los primeros seis a ocho tambos, algo que se iba a hacer en 2027 y se piensa podrá pasar en 2026: "Estamos trabajando muy bien con Mevir, Conaprole, el BROU, Antel, UTE, la intendencia de Florida, trabajando para diseñar esas unidades productivas que van a ser las primeras y quiero remarcar el trabajo tremendo de todos los funcionarios de Colonización en este y en el resto de los proyectos que tenemos".

DSC_0384 La primera producción del banco de forraje se cosechará en el primer semestre del año que viene. Foto: Juan Samuelle

Los detalles del banco de forraje

Con una inversión de US$ 800 mil, provistos casi en su totalidad por las gremiales de tamberos, está en desarrollo un cultivo de maíz en 1.203 hectáreas (450 has de maíz de primera bajo riego, 213 has de maíz de primera en secano y 540 has de maíz de segunda).

Este plan agrícola avanzará a 2.700 hectáreas para 2027/2028 (con 1.500 has bajo riego) y eso permitirá beneficiar a 381 productores en un radio de 50 kms desde el campo.

La potencialidad del banco de borraje, se anunció, alcanza a 8.550 toneladas de fibra-heno y 14.538 toneladas de grano de maíz.

El impacto de la producción redundará en una mayor remisión de leche a la industria: por fibra se obtendrían 70,6 millones de litros de leche y por el suministro de maíz 17,2 millones, para un total de 87,9 millones de leche.

Si se observa el banco de forraje de la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón, donde el impacto del uso del campo de apoyo incrementó la remisión en 22% acumulativo anual en seis años consecutivos, con el de María Dolores el crecimiento sería de 11% anual, en igual periodo de tiempo.

La capacidad de riego instalada comprende 10 pivots que abarcan 1.200 hectáreas y la disponibilidad de agua está dada por dos represas y dos tomas de agua autorizadas por la Dirección Nacional de Aguas del Ministerio de Ambiente.

DSC_0409 Se explicó la característica del cultivo en cada una de las chacras. Foto: Juan Samuelle

El contexto

El inmueble 968, estancia María Dolores, está sobre el camino Río Viejo y la ruta 12, en Florida. Fue adquirido por el INC a través del sistema de preferencia que dicta el artículo 35 de la ley 11.029 y sus modificativas. En el corazón de la cuenca lechera, tiene 4.404 hectáreas y cuenta con infraestructura productiva para desarrollar cultivos bajo tecnología de riego (reservas de agua, pivots, etcétera) y cría intensiva de vacunos (corrales, mangas, bebederos, etcétera), como también habitacional (casco, habitaciones para personal, etcétera).

El año de los US$ 1.000 millones de una lechería que "humaniza"

Ricardo de Izaguirre, presidente del Instituto Nacional de la Leche (Inale), tras la recorrida por el campo destacó que lo visto "nos da mucha satisfacción, porque esto era un desafío, no alcanzaba con decidir una inversión estratégica, en un campo y en una zona ideal, había que ponerlo en marcha y los productores desde las gremiales empujaron y en pocos meses hay un maíz que nació precioso y podemos ilusionarnos con darle un apoyo a los productores que más adelante se instalen acá y a cientos que hay en los alrededores".

"Este es un paso que había que darlo, para responderle a la ciudadanía, para que vean que por algo se hizo lo que se hizo en un sector productivo que no podemos permitir que sigan cerrando tambos, la lechería humaniza, desarrolla el interior, permite crecimiento, este año vamos a estar en US$ 1.000 millones por exportaciones de lácteos y además de eso en el tambo y en la industria hay mucho empleo, con investigación y pasión para darle a los uruguayos y al mundo alimentos de calidad", complementó.