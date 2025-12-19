Excanciller Paganini sostuvo que Uruguay debe concentrarse en Asia y el acuerdo transpacífico tras "golpe de confianza" de la UE al Mercosur

Omar Paganini , canciller del gobierno de Luis Lacalle Pou al momento del cierre de las negociaciones del acuerdo Mercosur - Unión Europea , sostuvo que la decisión del Consejo Europeo de postergar su aprobación supone "un golpe fuerte de confianza" hacia ellos.

El exjerarca nacionalista dijo a El Observador que "no te puede pasar que en los últimos días" surjan dudas cuando "tuvieron tiempo en pila" para discutirlo. "Europa no sabe bien qué quiere, tenemos que empezar a mirar a otro lado, a Asia , el Acuerdo Transpacífico y otros mercados", defendió Paganini, quien abundó en la "decepción" que supuso la "falta de voluntad" de los jefes de Estado europeos para cerrar el asunto.

"Ojalá no sea así, pero el entusiasmo a uno se le va", reconoció. Paganini cuestionó que "en vez de fortalecer sus alianzas por el lado" del comercio basado en reglas y su rol en el mundo, en Europa "priman las cuestiones defensivas internas por un sector agrícola que en realidad no está amenazado". Citó para ello el cupo de 90 mil toneladas anuales de carne vacuna que debió aceptar el Mercosur, lo que equivale "a una hamburguesa por persona por año" en los países de la Unión Europea.

JUSTICIA La Policía despliega un fuerte operativo de seguridad en Ciudad Vieja por la comparecencia de Fernández Albín

MERCOSUR - UNIÓN EUROPEA Lubetkin expresó "desilusión" por no poder firmar el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea este sábado

"Se ve que pesan mucho más los guiños internos a un sector que además tiene mucho para ganar con el acuerdo, si uno mira lo que han hecho con Canadá, acá pasaría lo mismo. Verlo como una debilidad es un error estratégico enorme que muestra una debilidad europea en general", analizó el excanciller de Lacalle Pou.

Paganini ponderó las "ideas más claras" de los alemanes para empujar a favor del acuerdo a pesar de las desavenencias dentro del propio bloque, y recordó cuando durante un viaje a Bruselas conoció a un eurodiputado del Partido Socialista Obrero Español (PSOE, partido del presidente Pedro Sánchez), quien le dijo que más allá de ser "importante para el Mercosur", esto era "imprescindible para Europa", porque "precisan aliados".

"Si al final terminan primando intereses locales más chicos, no veo como en un mes lo van a solucionar", concluyó el excanciller del gobierno pasado.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c7v1e0lmdvpo En Italia, el gobierno conservador de Giorgia Meloni se ha consolidado políticamente. Getty Images

Entre el miércoles y el jueves fue decisivo el giro de la primera ministra italiana, Georgia Meloni, quien consideró que era "prematuro" firmar el acuerdo el 20 de diciembre. Ante la oposición de países como Francia y Polonia, Italia tiene la capacidad de constituir una minoría de bloqueo si se pliega a ellos.

Meloni mantuvo conversaciones con el presidente brasileño Lula Da Silva en el correr del jueves y el líder del PT informó que la italiana "no se opone" al acuerdo, pero que tiene "problemas políticos con los agricultores" que está convencida es "capaz" de resolver en los próximos días.

Ahora, según informaron varios medios internacionales citando fuentes europeas, la Unión Europea apuesta por llegar al próximo 12 de enero a Paraguay para firmar definitivamente el acuerdo.