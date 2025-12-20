Pablo Gaglianone dejó las juveniles de Torque y busca el salto a Primera: el ascenso a la A en 2024, los DT que lo marcaron y su experiencia con Jadson Viera

Pablo Gaglianone sintió que cumplió un ciclo . Tras seis años en las juveniles de Montevideo City Torque , que interrumpió durante unas semanas a fines de 2024 para tomar las riendas del primer equipo y consagrar su ascenso a la Liga AUF Uruguaya , el entrenador sintió que ya no podía hacer más en el club , y ahora busca dar el salto a Primera .

El “Teca” fue el encargado de la Sub-19 y la Tercera de Torque durante el 2025, y peleó el campeonato en ambas categorías: en la primera perdió el título con Nacional en las últimas fechas, mientras que en la segunda cayó en las finales con Peñarol .

“¿Qué más puedo lograr en Torque?”, preguntó el técnico en una entrevista con Referí, en la que recordó el ascenso del ciudadano a la A en 2024 bajo su interinato y en la que aseguró que mereció tener una oportunidad como entrenador del primer equipo.

También recordó las enseñanzas que recibió de los entrenadores que tuvo durante su etapa como jugador, y habló de cuando dirigió a Jadson Viera durante los cuatro partidos que tuvo como DT interino de Danubio, todo mientras ya conversa con distintos equipos para su primera oportunidad como entrenador oficial de un equipo de Primera.

El balance de su etapa en Torque y el cambio clave para el ascenso de 2024

El nuevo cuerpo técnico de Montevideo City Torque: el DT Pablo Gaglianone, los ayudantes técnicos Sebastián "Canario" Vázquez y Raúl Salazar, los preparadores físicos Francisco Morales y Mateo Torterolo y el entrenador de arqueros Andrés Larrosa. Pablo Gaglianone junto a su cuerpo técnico cuando asumió como entrenador interino en Torque @MvdCityTorque

“Creo haber cumplido un ciclo”, dijo al principio de la entrevista Gaglianone, al hacer un balance de sus seis años como entrenador en las formativas de Torque. Lamentó que “no se dio la posibilidad” de dirigir a la Primera, pero valoró “este año fue espectacular”, peleando el título de sub-19 (o Cuarta) con Nacional y el de Tercera con Peñarol.

En la segunda categoría, los dirigidos por el “Teca” le ganaron la semifinal del Uruguayo a Peñarol y llevaron la definición a dos finales con el carbonero, que luego perdieron. Es la primera vez que Torque llega a una final de esa categoría en su corta historia.

A eso le suma que a fines del año pasado se hizo cargo del primer equipo de forma interina tras la salida de Pablo Marini, a una fecha del final del campeonato de la Segunda División Profesional y con el ascenso en juego.

Tras una dura derrota con Rentistas 5-0, Torque terminó definiendo con Uruguay Montevideo el segundo ascenso en un repechaje a ida y vuelta, que ganó con un global de 3-1 para volver a la Liga AUF Uruguaya tras el descenso de 2023.

Técnico que acostumbra a proponer con los equipos parados arriba, Gaglianone recordó que tras el golpe con Rentistas vio que su equipo estaba “un poco tenso, nervioso” como para plantarse en mitad de cancha, por lo que buscó “retroceder un poco más y salir más rápido”. Ese cambio, entiende, fue determinante para encarar el repechaje que los llevó al ascenso.

En total Gaglianone dirigió cuatro partidos como interino de Torque, con una victoria, un empate y dos derrotas (se suma el 0-4 contra Nacional por las semifinales de la Copa AUF Uruguay). Tras el final de la temporada la institución designó a Lucas Nardi como técnico, y Gaglianone fue uno de sus ayudantes mientras continuaba en las formativas.

Por todo este pasaje Gaglianone se pregunta “qué más” le puede dar al ciudadano, y cree que “hubiese merecido” una oportunidad como primer entrenador. También por la cantidad de juveniles que subieron a Primera tras pasar por sus categorías, como Lucas Pino, Kevin Arévalo, Fernando Formoso e Ignacio Molina. “Del plantel principal los tuve a casi todos”.

“Uno tiene que dar un pasito más allá, prepararme ya lo hice, hice un proceso bastante largo”, remarcó Gaglianone, que ya conversó con un equipo y tiene pendiente una charla con otro para discutir la posibilidad de asumir como DT de Primera.

El recuerdo de Jadson Viera en su paso por Danubio

0006347901.webp Pablo Gaglianone durante su etapa como entrenador interino de Danubio

Antes de su etapa como interino en Torque, Gaglianone dirigió otros cuatro partidos en Primera al frente de Danubio en 2016, donde también asumió para reemplazar de forma momentánea a Luis González.

En esa etapa, “Teca” empató un partido y perdió los otros tres, antes de volver a las juveniles de la franja cuando Leonardo Ramos volvió al club. Aunque reconoció que no estaba del todo preparado para el desafío, valoró que trabajó “con gente grande y de experiencia”, que lo ayudó a “aprender cómo manejar un plantel”.

En ese equipo había referentes de Danubio como Pablo Lima, Carlos Grossmüller y Juan Manuel Olivera, y también estaba transitando su última temporada en Danubio Jadson Viera, actual entrenador de Nacional.

Viera, que se retiró a fines de 2016 tras jugar un semestre en la B en Rentistas, no jugó un solo minuto durante toda la temporada 2015/2016 con Danubio. Solo integró el banco de suplentes en tres oportunidades, ninguna de ellas con Gaglianone, que también fue su compañero en cancha en Danubio durante el 2001, año en el que la Franja ganó el Apertura y perdió la definición del campeonato con Nacional.

A pesar de esa falta de oportunidades, “Teca” destacó que Viera fue “muy respetuoso con uno, que venía haciendo las primeras armas”. También recordó que el Jadson DT ya estaba surgiendo: “Se interiorizaba de lo que estábamos haciendo en juveniles”.

De todas formas, para Gaglianone ya “se veía cuando jugaba” que Viera iba a terminar como entrenador. “Era un técnico adentro de la cancha, hablando, y siendo muy joven. Se veía un referente en todo sentido”, remarcó el entrenador.

Jadson Viera Jadson Viera en su última etapa como jugador de Danubio

Los técnicos que lo marcaron como jugador y la frase que le quedó para su etapa como entrenador

Durante su etapa como jugador, Gaglianone tuvo varios entrenadores con historia en el fútbol uruguayo e internacional, y aunque siempre trata de actualizar sus métodos también toma sus enseñanzas para su día a día como entrenador.

El exmediocampista y defensa debutó en Primera en River Plate en 1995 de la mano de Jorge Fossati, que estaba en su primer trabajo como entrenador principal.

“Era un actualizado completamente, estaba adelantado a todo”, valoró el “Teca”, quien recordó que el técnico –al que también tuvo en Danubio en 2001– entrenaba “todo un día” las jugadas de pelota quieta.

Universitario's Uruguayan head coach Jorge Fossati gestures next to a referee during the Copa Libertadores group stage first round football match between Peru's Universitario de Lima and Ecuador's Independiente del Valle at the Monumental "U" Marathon sta Jorge Fossati durante su último paso como DT de Universitario Foto: AFP

También tuvo a Nery Pumpido como entrenador en Olimpia, equipo al que llegó en 2003 y en que ganó una Recopa Sudamericana. Antes de cada partido, el entrenador le daba a cada jugador “un detalle de a quién iba a enfrentar” de su rival.

Rememoró “los consejos de vestuario” de Ariel Krasouski (su otro entrenador en Danubio) y “cómo vivía el fútbol” Fernando Morena (a quien tuvo en Peñarol), y valoró que “cuando ya era medio viejito” le “preguntaba mucho” a Jorge “Polilla” da Silva, su entrenador en el equipo de Defensor Sporting que salió campeón en 2007/2008, y a Gustavo Ferrín, quien dirigió al violeta durante la temporada 2009/2010.

Consultado sobre una enseñanza que le haya quedado de todos esos referentes, Gaglianone recordó una frase que, cree, deben tener “todos los entrenadores”: “Dime cómo entrenas y te diré cómo juegas”. “Quiero que mis jugadores entrenen intensamente para que después sea un equipo intenso adentro de la cancha”, concluyó.