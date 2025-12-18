Paulo Pezzolano tiene nuevo equipo: el entrenador uruguayo dirigirá a Inter de Porto Alegre en una nueva experiencia en Brasil

El entrenador uruguayo Paulo Pezzolano fue presentado como nuevo DT de Inter de Porto Alegre , el equipo de Brasil en el que juegan sus compatriotas Sergio Rochet y Alan Rodríguez y que viene de una floja campaña en el Brasileirao, en la que zafó del descenso a último momento.

El club colorado anunció este jueves la llegada del “Papa”, quien vuelve a dirigir en el fútbol pentacampeón del mundo.

“¡Paulo Pezzolano es el nuevo comandante colorado! El uruguayo de 42 años firma contrato con el Club del Pueblo hasta diciembre de 2026. En Brasil, el técnico ya ha trabajado en el Cruzeiro, además de tener experiencia en el fútbol español e inglés”, señalaron.

El DT regresa a Brasil tras su último ciclo en Watford , de la Segunda división de Inglaterra, club del que fue sorpresivamente cesado a principios de octubre, a pocas semanas de haber comenzado la temporada en busca del ascenso a la Premier League.

Antes, dirigió a Valladolid de España, donde logró el ascenso a LaLiga en la temporada 2022/23.

Tras colgar los botines, Pezollano inició su carrera de DT en 2016 en Torque y luego siguió en Liverpool (2018), Pachuca de México (2019), Cruzeiro (2022) y Valladolid y Watford.

Sus títulos son los siguientes: Campeonato Uruguayo de Segunda división con Torque, Torneo Intermedio 2019 con Liverpool, y el Campeonato Brasilero Serie B con Cruzeiro.