Dólar
Compra 38,00 Venta 40,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

Paulo Pezzolano tiene nuevo equipo: el entrenador uruguayo dirigirá a Inter de Porto Alegre en una nueva experiencia en Brasil

El club colorado anunció este jueves la llegada del “Papa”, quien vuelve a dirigir en el fútbol pentacampeón del mundo

18 de diciembre 2025 - 10:46hs
Paulo Pezzolano, nuevo DT de Inter

Paulo Pezzolano, nuevo DT de Inter

Paulo Pezzolano, nuevo DT de Inter

Paulo Pezzolano, nuevo DT de Inter

El entrenador uruguayo Paulo Pezzolano fue presentado como nuevo DT de Inter de Porto Alegre, el equipo de Brasil en el que juegan sus compatriotas Sergio Rochet y Alan Rodríguez y que viene de una floja campaña en el Brasileirao, en la que zafó del descenso a último momento.

El club colorado anunció este jueves la llegada del “Papa”, quien vuelve a dirigir en el fútbol pentacampeón del mundo.

“¡Paulo Pezzolano es el nuevo comandante colorado! El uruguayo de 42 años firma contrato con el Club del Pueblo hasta diciembre de 2026. En Brasil, el técnico ya ha trabajado en el Cruzeiro, además de tener experiencia en el fútbol español e inglés”, señalaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SCInternacional/status/2001631051559338197&partner=&hide_thread=false

El DT regresa a Brasil tras su último ciclo en Watford, de la Segunda división de Inglaterra, club del que fue sorpresivamente cesado a principios de octubre, a pocas semanas de haber comenzado la temporada en busca del ascenso a la Premier League.

Paulo Pezzolano
URUGUAYOS

El mensaje de Paulo Pezzolano tras la sorprendente decisión de Watford de cesarlo: "Estábamos en la dirección correcta para llegar a la Premier League"

Camilo Speranza, el nuevo DT de Liverpool para 2026, junto a Paulo Pezzolano
LIVERPOOL

El nuevo DT de Liverpool: Camilo Speranza, quien fue asistente de Pezzolano y sigue la línea de juego negriazul que le ha dado éxitos en los últimos años

Antes, dirigió a Valladolid de España, donde logró el ascenso a LaLiga en la temporada 2022/23.

Tras colgar los botines, Pezollano inició su carrera de DT en 2016 en Torque y luego siguió en Liverpool (2018), Pachuca de México (2019), Cruzeiro (2022) y Valladolid y Watford.

Sus títulos son los siguientes: Campeonato Uruguayo de Segunda división con Torque, Torneo Intermedio 2019 con Liverpool, y el Campeonato Brasilero Serie B con Cruzeiro.

Temas:

Paulo Pezzolano Sergio Rochet Brasileirao Inter Brasil

Seguí leyendo

Las más leídas

Paris Saint-Germain 1-1 Flamengo: PSG campeón de la Copa Intercontinental de FIFA en increíble definición por penales, convirtió De la Cruz y Safonov atajó cuatro
COPA INTERCONTINENTAL

Paris Saint-Germain 1-1 Flamengo: PSG campeón de la Copa Intercontinental de FIFA en increíble definición por penales, convirtió De la Cruz y Safonov atajó cuatro

La desazón de Juan Ignacio Ramírez
FÚTBOL URUGUAYO

Nacional, Liverpool y un futbolista uruguayo esperan pagos de deudas de Newell's, que está inhibido por FIFA para hacer contrataciones

Estadio Campeón del Siglo
PEÑAROL

Peñarol decidió posponer un año el cambio de césped del Campeón del Siglo: mirá la razón de una resolución de la que tomó parte el entrenador Diego Aguirre

El festejo de Luis Suárez ante Palmeiras
URUGUAYOS

Luis Suárez e Inter Miami llegaron a un acuerdo y "el Pistolero" seguirá en el club de la MLS; mirá los detalles

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos