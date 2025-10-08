El mensaje de Paulo Pezzolano tras la sorprendente decisión de Watford de cesarlo: "Estábamos en la dirección correcta para llegar a la Premier League"

El entrenador uruguayo Paulo Pezzolano se despidió este miércoles de Watford , equipo de la Championship (Segunda División inglesa), tras ser destituido por el club inglés, donde remarcó que "estaba construyendo en la dirección correcta" para lograr el ascenso a la Premier League.

"Watford me ha comunicado que separamos nuestros caminos. Después de meses de trabajo intenso, los resultados confirmaban que estábamos construyendo en la dirección correcta para alcanzar el objetivo de llegar este año a Premier League, con un plantel para lograrlo . Confiábamos plenamente en ello y teníamos la convicción de hacerlo siempre fieles a nuestros principios", expresó el técnico uruguayo en un comunicado, cuyo sustituto será el español Javi Gracia.

Pezzolano, de 41 años, apenas dirigió diez partidos entre la Championship y la Copa, dejando al Watford en la undécima posición, a sólo tres puntos de los puestos de ‘playoff’ y habiendo sumado siete de los últimos nueve puntos en liga.

Además, era el tercer mejor equipo de la categoría como local cuando el club partía fuera del 'top 10' en las apuestas a principios de temporada para subir a la Premier League.

URUGUAYOS Elton John debe estar contento con Paulo Pezzolano: mirá el repunte que tuvo Watford, el equipo del uruguayo, en el fútbol inglés, y lo que dijo el DT sobre la estrella de la música

URUGUAYOS El motivador mensaje de Paulo Pezzolano en inglés a sus jugadores de Watford en el vestuario: "Están para jugar al fútbol, es lo más hermoso de la vida"

“Mis valores, principios y ética son inquebrantables”

"Quien me conoce sabe que tanto dentro como fuera de la cancha, mis valores, principios y ética son inquebrantables. Trabajo y trabajaré siempre bajo estos códigos sin excepciones", recalcó.

"Quiero agradecer a los futbolistas su actitud, su disposición y el respeto que han mostrado hacia mí y hacia todo el cuerpo técnico. También a los trabajadores del club, cuyo esfuerzo y colaboración diaria valoramos profundamente”, añadió.

El motivador mensaje de Paulo Pezzolano en inglés a sus jugadores de Watford El motivador mensaje de Paulo Pezzolano en inglés a sus jugadores de Watford

"Mi familia y yo nos hemos sentido como en casa desde el primer día, y por eso deseo de corazón que Watford logre el ascenso que tanto merece su gente", completó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paulo Pezzolano (@pezzolanodt)

Anunciaron al nuevo DT y la salida de Pezzolano

El Watford comunicó este miércoles el despido a Paulo Pezzolano y la contratación de su sustituto, el español Javi Gracia, el técnico que les llevó a la final de la FA Cup en 2019.

Los 'Hornets', que han tenido 16 entrenadores en la última década, decidieron en apenas unas horas despedir al uruguayo pese a haber conseguido siete de los últimos nueve puntos en el Championship (Segunda división inglesa) y ser el tercer mejor equipo de la categoría en casa.

Sin embargo, la directiva, que no se caracteriza por tener paciencia con sus técnicos, ha optado por echar a Pezzolano por diferencias internas con él.

El uruguayo llegó al club este verano europeo y apenas ha podido dirigir diez partidos entre copa y Championship, con el Watford en undécima posición, a tres puntos del playoff. Watford partía fuera del top 10 en las apuestas a principios de temporada para subir a la Premier League.

"El Watford FC está encantado de confirmar el regreso de Javi Gracia como entrenador en jefe después de decidir separarse de Paulo Pezzolano y su personal de apoyo, a quienes agradecemos sinceramente sus esfuerzos y compromiso durante su tiempo a cargo. Les deseamos mucho éxito en el futuro", informó el club.

Para Gracia, esta es su segunda aventura en el Watford, al que ya dirigió entre enero de 2018 y septiembre de 2019, siendo uno de los técnico más longevos de los últimos años.

Los salvó en dos temporadas consecutivas y los llevó a la final de la FA Cup por segunda vez en su historia y primera en 35 años, cayendo goleado por el Manchester City de Pep Guardiola. Tras un mal inicio de la temporada 2019-2020, el técnico español fue despedido.

Desde entonces, Gracia pasó por el Valencia, el Al Sadd de Catar y el Leeds United, al que entrenó apenas durante doce partidos entre febrero y mayo de 2023.

Con base en EFE