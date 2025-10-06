Elton John debe estar contento con Paulo Pezzolano: mirá el repunte que tuvo Watford, el equipo del uruguayo, en el fútbol inglés, y lo que dijo el DT sobre la estrella de la música

El uruguayo Paulo Pezzolano , ex entrenador de Valladolid, ha devuelto el vuelo a Watford tras sumar siete de los nueve puntos posibles en las últimas tres jornadas , colocándose en undécima posición y a solo tres puntos del Queens Park Rangers, que marca la última plaza de acceso al playoff de ascenso a la Premier League.

El equipo ha encontrado en su estadio, el Vicarage Road un verdadero fortín con dos triunfos consecutivos frente al Hull City (2-1) y al Oxford United (2-1), ambos con remontada incluida, que han permitido que el Watford encadene dos victorias como local por primera vez desde diciembre de 2024.

Con 10 puntos en su estadio, los de Pezzolano son el tercer mejor equipo de la liga en casa, empatados con Middlesbrough y Hull, y a solo un puntos del Ipswich y del Preston, que lideran esa clasificación parcial.

El carácter ofensivo del equipo se reflejó este fin de semana contra el Oxford United, con 27 disparos, su cifra más alta en un partido de liga en los últimos seis años y solo superado por los 31 remates ante Arsenal en la Premier League en setiembre de 2019.

Bajo la dirección del uruguayo, que llegó al club en mayo de 2025, cinco meses después de abandonar la Liga española, destituido en Valladolid, el conjunto ha recuperado la vocación ofensiva y el dominio de la posesión convirtiéndose en un rival incómodo y cada vez más competitivo.

En lo individual, destacan especialmente el marroquí Imran Louza, líder ofensivo del equipo con dos goles y dos asistencias, a pesar de haberse perdido tres partidos por sanción y el joven Nestor Irankunda, de solo 19 años que ha irrumpido como la gran revelación del curso sumando dos goles y una asistencia.

Jeremy Ngakia, autor del doblete frente al Oxford, y Luca Kjerrumgaard también cuentan con dos tantos cada uno.

Considerado inicialmente fuera del top 10 en las apuestas para ascender, Watford se ha ganado ahora el respeto de la categoría gracias a un juego atrevido, vertical y ambicioso donde el Vicarage Road ha recuperado su papel de escenario prácticamente inexpugnable, un factor clave en una liga tan larga y exigente como la Championship.

Elton John, presidente vitalicio honorario

El club, que tiene entre sus símbolos a Elton John como presidente vitalicio honorario, parece haber encontrado en Pezzolano un técnico capaz de devolverle la ilusión, que si mantiene esta línea ascendente, no solo seguirá desafiando las estadísticas, sino que puede soñar con volver a pelear por un lugar en la élite del fútbol inglés.

El DT uruguayo reconoció en su actual club que Elton John no es solo una estrella por, sino que es “una inspiración” y que espera poder conocerlo.

"Conozco su historia con el club. Estaré muy feliz y muy motivado cuando lo vea en el estadio. Para nosotros es un gran motivación", dijo. "Queremos que él se sienta orgulloso".

Con base en EFE