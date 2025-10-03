Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

El motivador mensaje de Paulo Pezzolano en inglés a sus jugadores de Watford en el vestuario: "Están para jugar al fútbol, es lo más hermoso de la vida"

"El fútbol es simple", le dijo Paulo Pezzolano a sus jugadores de Watford; mirá el video

3 de octubre 2025 - 9:11hs

El motivador mensaje de Paulo Pezzolano en inglés a sus jugadores de Watford

Paulo Pezzolano, el entrenador uruguayo de Watford de la Segunda división de Inglaterra, felicitó a sus jugadores tras el triunfo por 2-1 ante Hull City del pasado domingo, en una charla postpartido en el vestuario.

En inglés, y con la asistencia de su traductor en algunos pasajes, el DT les dejó un mensaje motivador a sus futbolistas tras su segundo triunfo de la temporada.

El mensaje de Paulo Pezzolano a sus futbolistas
“¡Felicitaciones! Hoy mostraron carácter. Se los dije. Necesitan más carácter”, señaló.

“En la segunda parte y en la primera parte, han jugado muy bien. Muy bien. Porque el fútbol es simple. Hoy ganaron, perfecto, porque han jugado muy bien”, dijo el entrenador, quien felicitó a dos de sus futbolistas: Mussa Sissoko y KB Baah.

pezzolano.jpg

Además, señaló: “Recuerden, nos necesitamos todos. Nos necesitamos entre todos”.

En ese momento le pidió ayuda a su traductor, Camilo: “Como yo les dije, yo no vengo a ser amigo a nadie. Yo les vengo a sacar lo mejor para que crezca cada uno y como equipo. Hoy demostramos ser un equipo, vamos a seguir creciendo”.

“Todos tenemos problemas, yo los tengo también”, dijo el uruguayo. “Trabajando todos los días, ese es el único camino”.

“Están para jugar al fútbol, es lo más hermoso de la vida. Jugar al fútbol es lo más hermoso de la vida. Disfruten esto, ¿de acuerdo?”, agregó Pezzolano.

Watford volvió a jugar este miércoles y empató 2-2 ante Postmouth.

El equipo se ubica 16° de 22 en la tabla, con 9 puntos en ocho partidos, tras dos victorias, tres empates y tres derrotas.

