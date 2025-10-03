El motivador mensaje de Paulo Pezzolano en inglés a sus jugadores de Watford en el vestuario: "Están para jugar al fútbol, es lo más hermoso de la vida"

El motivador mensaje de Paulo Pezzolano en inglés a sus jugadores de Watford

Paulo Pezzolano , el entrenador uruguayo de Watford de la Segunda división de Inglaterra, felicitó a sus jugadores tras el triunfo por 2-1 ante Hull City del pasado domingo, en una charla postpartido en el vestuario.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

En inglés, y con la asistencia de su traductor en algunos pasajes, el DT les dejó un mensaje motivador a sus futbolistas tras su segundo triunfo de la temporada.

El mensaje de Paulo Pezzolano a sus futbolistas

El mensaje de Paulo Pezzolano a sus futbolistas

“¡Felicitaciones! Hoy mostraron carácter . Se los dije. Necesitan más carácter”, señaló.

URUGUAYOS El uruguayo Paulo Pezzolano se prepara para su debut en Inglaterra con el sueño de la Premier League: "Lo que tengo me lo he ganado por mi trabajo"

INGLATERRA Acusado de recibir tarjetas amarillas para arreglar apuestas deportivas: la decisión en el caso Lucas Paquetá tras las denuncias y lo que dijo la FA de Inglaterra

“En la segunda parte y en la primera parte, han jugado muy bien. Muy bien. Porque el fútbol es simple. Hoy ganaron, perfecto, porque han jugado muy bien”, dijo el entrenador, quien felicitó a dos de sus futbolistas: Mussa Sissoko y KB Baah.

pezzolano.jpg

Además, señaló: “Recuerden, nos necesitamos todos. Nos necesitamos entre todos”.

En ese momento le pidió ayuda a su traductor, Camilo: “Como yo les dije, yo no vengo a ser amigo a nadie. Yo les vengo a sacar lo mejor para que crezca cada uno y como equipo. Hoy demostramos ser un equipo, vamos a seguir creciendo”.

“Todos tenemos problemas, yo los tengo también”, dijo el uruguayo. “Trabajando todos los días, ese es el único camino”.

“Están para jugar al fútbol, es lo más hermoso de la vida. Jugar al fútbol es lo más hermoso de la vida. Disfruten esto, ¿de acuerdo?”, agregó Pezzolano.

Watford volvió a jugar este miércoles y empató 2-2 ante Postmouth.

El equipo se ubica 16° de 22 en la tabla, con 9 puntos en ocho partidos, tras dos victorias, tres empates y tres derrotas.