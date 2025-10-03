Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

La segunda baja de peso que sufrió Nacional esta semana, titular indiscutido en el equipo de Pablo Peirano, y que se perderá varios partidos

El jugador sufrió un desgarro en el soleo, por lo que, en principio, tendrá una recuperación de 21 días

3 de octubre 2025 - 8:26hs
Christian Oliva, Emiliano Ancheta y Nicolás López

Christian Oliva, Emiliano Ancheta y Nicolás López

Foto: Dante Fernández/Focouy

Nacional tuvo este jueves una nueva baja de peso en el equipo del entrenador Pablo Peirano al constatarse la lesión de Christian Oliva, uno de los titulares indiscutidos en el once tricolor como también uno de los referentes del plantel.

El mediocampista sufrió un desgarro en el soleo, por lo que, en principio, tendrá una recuperación de 21 días.

20250928 Christian Oliva Nacional Juventud Torneo Clausura 2025. Foto Enzo Santos-Focouy (12)
Christian Oliva

Christian Oliva

Oliva es uno de los nombre cantados en el equipo de Peirano como uno de los volantes centrales junto a Luciano Boggio, y ahora también con la presencia de Lucas Rodríguez cuando el DT ha colocado tres mediocampistas en los dos últimos partidos.

Lucas Torreira y su premio Fashion TV
URUGUAYOS

Lucas Torreira ya tiene su nueva camiseta de Nacional y recibió un premio Fashion TV en Turquía; mirá su mensaje a los tricolores y su look

Diego Polenta y Sebastián Coates
NACIONAL

El liderazgo en Nacional: el rol de Sebastián Coates, la presencia de Diego Polenta en Los Céspedes y la interna caliente

Peirano deberá definir este viernes qué hace con esa zona de la cancha, en la que se perfila para tener a Boggio y Rodríguez en la contención, pero deberá ver quiénes lo rodean por afuera.

20250920 Pablo Peirano Nacional Liverpool Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández - Focouy (4)
Pablo Peirano

Pablo Peirano

Los albos juegan este sábado a las 18:00 frente a Cerro Largo FC en el Gran Parque Central.

Luego de haber utilizado un 4-3-3 en la victoria ante Liverpool, con Oliva, Boggio y Rodríguez, frente a Juventud el DT mantuvo a esos tres mediocampistas pero el dibujo fue un 4-2-2, con Boggio por derecha y Nicolás Lodeiro por izquierda.

Como informó Referí, Nacional quedó con pocas opciones de volantes de marca en el último período de pases al dejar salir a Yonathan Rodríguez, Jairo Amaro, Rodrigo Mederos y Franco Catarozzi.

Segunda baja en Nacional

Es la segunda baja que padecen los tricolores en la semana, luego de confirmarse que el extremo Juan Cruz De los Santos sufrió un desgarro, luego de volver de una lesión y haber ingresado en los dos últimos partidos.

20250816 Juan Cruz De los Santos anotó para Nacional contra Progreso por el Torneo Clausura
Juan Cruz De los Santos anotó para Nacional contra Progreso por el Torneo Clausura

Juan Cruz De los Santos anotó para Nacional contra Progreso por el Torneo Clausura

Temas:

Nacional Christian Oliva Pablo Peirano

Seguí leyendo

Las más leídas

Marcelo Bielsa suma más futbolistas del torneo local para la selección uruguaya, que jugará dos amistosos en Malasia
SELECCIÓN URUGUAYA

Marcelo Bielsa suma más futbolistas del torneo local para la selección uruguaya, que jugará dos amistosos en Malasia

Leonardo Fernández y David Terans
TORNEO CLAUSURA

Otra baja de peso para Diego Aguirre en Peñarol en la recta final del Torneo Clausura; esperan los resultados de los estudios para conocer si ya no juega más en 2025

Kike Olivera y su pareja Melanie Guevara
URUGUAYOS

El sentido mensaje de la pareja de Kike Olivera ante su compleja situación en Gremio: "Gracias a Dios él tiene la cabeza muy bien desarrollada"

Luis Meneses, jugador de Rentistas convocado por República Dominicana
FÚTBOL URUGUAYO

El jugador de Rentistas, hijo de padre uruguayo, que fue convocado por República Dominicana y que puede debutar ante la selección de Marcelo Bielsa en el próximo amistoso

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos