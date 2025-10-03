La segunda baja de peso que sufrió Nacional esta semana, titular indiscutido en el equipo de Pablo Peirano, y que se perderá varios partidos

Nacional tuvo este jueves una nueva baja de peso en el equipo del entrenador Pablo Peirano al constatarse la lesión de Christian Oliva, uno de los titulares indiscutidos en el once tricolor como también uno de los referentes del plantel.
El mediocampista sufrió un desgarro en el soleo, por lo que, en principio, tendrá una recuperación de 21 días.
Foto: Foto Enzo Santos/Focouy
Oliva es uno de los nombre cantados en el equipo de Peirano como uno de los volantes centrales junto a Luciano Boggio, y ahora también con la presencia de Lucas Rodríguez cuando el DT ha colocado tres mediocampistas en los dos últimos partidos.
Peirano deberá definir este viernes qué hace con esa zona de la cancha, en la que se perfila para tener a Boggio y Rodríguez en la contención, pero deberá ver quiénes lo rodean por afuera.
20250920 Pablo Peirano Nacional Liverpool Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández - Focouy (4)
Foto: Dante Fernández / FocoUy
Los albos juegan este sábado a las 18:00 frente a Cerro Largo FC en el Gran Parque Central.
Luego de haber utilizado un 4-3-3 en la victoria ante Liverpool, con Oliva, Boggio y Rodríguez, frente a Juventud el DT mantuvo a esos tres mediocampistas pero el dibujo fue un 4-2-2, con Boggio por derecha y Nicolás Lodeiro por izquierda.
Como informó Referí, Nacional quedó con pocas opciones de volantes de marca en el último período de pases al dejar salir a Yonathan Rodríguez, Jairo Amaro, Rodrigo Mederos y Franco Catarozzi.
Segunda baja en Nacional
Es la segunda baja que padecen los tricolores en la semana, luego de confirmarse que el extremo Juan Cruz De los Santos sufrió un desgarro, luego de volver de una lesión y haber ingresado en los dos últimos partidos.
20250816 Juan Cruz De los Santos anotó para Nacional contra Progreso por el Torneo Clausura
FOTO: L. Carreño