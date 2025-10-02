Lorena Ponce de León se defendió de las críticas por su libro: "Si te querés quedar con el chisme, ahí sí que es tu problema"

La exesposa de Luis Lacalle Pou, Lorena Ponce de León , se refirió a las críticas que recibió por la publicación de su libro autobiográfico De palabra en el que reveló las razones detrás de la separación –y posterior divorcio– del expresidente.

En el libro –escrito por la periodista Rosana Zinola– Ponce de León contó que Lacalle Pou no aprobaba que ella se hiciera más visible ni que ocupara puestos públicos , y tampoco le gustaba la idea de que ella liderara proyectos como Sembrando .

Este jueves Ponce de León compartió una publicación en su cuenta de Instagram con imágenes de la presentación del libro. Y, entre algunas felicitaciones, recibió la crítica de una usuaria, que escribió: "No me gustó como expuso su vida, mostrando un lado negativo de su ex esposo, me defraudó".

Ante el comentario, la exprimera dama respondió: " No es ningún lado negativo , eso lo sentiste tú, son anécdotas objetivas que te mueven para seguir con tus ideas adelante. Cuando está(s) segura de que algo va a funcionar, no detenerse por valoraciones, hay que buscar aliados y argumentos. Y a la vista está, Sembrando fue una buena cosa. Ahora si te queres quedar con el chisme ahí sí que es tu problema. Saludos".

En el libro, Ponce de León recordó algunos episodios de discrepancias con su expareja. “Luis no quería. Pero en la campaña yo siempre le decía que, si llegábamos a ganar, yo quería estar en el lugar de hacer. Y, básicamente, Luis no quería que yo estuviera en ningún lugar. Esa es la realidad. Sobre todo por el tema de la notoriedad y que figurara, no le interesaba mi presencia en ningún lado”, expresó.

Además, consideró: “Pienso que quería resguardarme, pero tampoco quería que me luciera mucho, algo que en ese momento me lo llegó a decir”, agrega Ponce de León en el libro.

“Parte de nuestra separación es un poco por eso. Mi protagonismo no le gustó nada", confesó Ponce de León, agregando que "no quería que estuviera, que yo figurara mucho, no le interesaba. Lo desenamoró, vamos a decirlo de esa manera, porque, en realidad, es un poco eso”.

Con la presencia de Lorena Ponce de León y Rosana Zinola, en la 47.ª FIL Montevideo se presentó Lorena Ponce de León. De palabra. Un intercambio cercano sobre historia personal, proyectos y aprendizajes. Se realizó el pasado 30/9 a las 19:00 h en la Sala Dorada de la Intendencia de Montevideo.

En el libro, también reflexiona sobre su papel durante la campaña presidencial, señalando que sentía que su misión era acompañar a Lacalle para ayudarlo a llegar a la presidencia, pero una vez cumplido ese objetivo, su situación personal cambió. “Siento que parte de mi misión, de mi alma, era acompañarlo para que llegara a presidente”, reflexionó.

Ponce de León sostiene que podría haber intentado mantener su relación por más tiempo, ya que ambos estaban en circunstancias similares, pero sintió que era necesario cortar la relación y separarse, algo que también él no quería.

Actualmente, Ponce de León se dedica al paisajismo y mantiene una relación con el empresario sanducero Alejandro Teske.