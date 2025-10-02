Humberto de Vargas a las trompadas en pleno programa: se peleó con el sindicalista Gustavo Ricci

El comunicador Humberto de Vargas y el sindicalista Gustavo Ricci protagonizaron una pelea a golpes que se dio en plena transmisión del canal de streaming Undertake Media, donde ambos participan. La pelea llevó a que se cortara la transmisión en vivo, pero el momento en el que ambos hombres se trenzan quedó registrado.

Ricci estaba al aire como parte del programa Hacemos lo que podemos, junto al conductor del ciclo, Richard Galeano. Este último le comentó que había recibido un mensaje de De Vargas, en el que decía "que Ricci termine su columna antes de que yo llegue, porque estoy re caliente con los sindicalistas por los acomodos del caso Bermúdez", en referencia a que el exsecretario de la Federación Uruguaya de la Salud ( FUS ), Jorge Bermúdez , devolvió el dinero del Fondo de Formación del gremio que tenía en una de sus cuentas personales.

Ricci dijo que estaba dispuesto a esperarlo y hablar con él, y efectivamente, eso fue lo que ocurrió. De Vargas entró al estudio para hacer su editorial semanal, y allí estaba el exsindicalista de OSE devenido en periodista deportivo.

El comunicador lo encaró y le preguntó "¿de qué trabaja?, porque dice que es sindicalista". Ante ese comentario, Ricci se defendió diciendo que está "orgulloso" de ocupar ese lugar. "¿ Para qué me preguntás? ¿Por qué no le preguntás a Fernando Pereira? Preguntale al Fogata Bermúdez?".

"Tuve enfrente a Fidel Castro. ¿Te parece que puedo tener algún problema en preguntarle a Pereira o a Bermúdez?", respondió De Vargas.

Pelea entre Humberto de Vargas y Gustavo Ricci en el programa Hacemos lo que Podemos Video: Hacemos lo que Podemos

"Si venís a hacer un editorial con el micrófono como si fueras Frank Sinatra, si vas a venir a hacer preguntas pelotudas, sin ningún sentido, y de cagón, porque no llamás...", se lanzó Ricci, mientras la conversación subía de tono.

De Vargas reaccionó al "cagón": "Guarda, guarda. Te voy a decir algo: guarda conmigo, soy de barrio. Me decís cagón dos veces y te cazo del cogote".

"Vamos" le dijo Ricci. Ante esa señal, De Vargas se sacó sus lentes y avanzó hacia el sindicalista. "Enseguida te muestro que no soy cagón" le dijo, mientras Galeano pedía cortar la transmisión. Antes de que las cámaras dejaran de transmitir, se vio a los dos hombres agarrándose. El canal no volvió a transmitir en el resto del miércoles.