Sergio Puglia habló del plan que tiene para su propio velorio: "Ya tengo todo elegido"

Después de pasar 15 días internado por una trombosis que lo mantuvo en estado delicado , el chef y comunicador Sergio Puglia reapareció públicamente en el ciclo En voz alta stream, que se emite también por Canal Once de Punta del Este, en donde habló de cómo sigue su estado de salud, lo que aprendió de esa experiencia y sorprendió al contar que ya planificó cómo quiere que sea su despedida.

“ Quiero que mi velorio sea una fiesta. Sé la orquesta que quiero, quiero que vaya el Maestro (Raúl) Medina, el servicio de comida, el cajón, tengo todo elegido” , especificó, luego de ser consultado por las reflexiones a las que había llegado tras su quebranto de salud.

Consultado sobre cómo le gustaría ser recordado, respondió: “ Como un buen tipo. Nada más. Un tipo leal, generoso, que dio oportunidades a la gente”.

En la charla, el conductor recordó el duro episodio que vivió en agosto, cuando llegó al sanatorio con 60 de oxigenación, un valor muy por debajo de lo considerado normal.

"El médico me dijo: ‘Usted está muerto, no puede estar vivo con ese valor. Si usted llegó con 60 de oxigenación y no está muerto, es porque no es su momento'. Estaba para morirme”.

Desde su recuperación, que todavía lo tiene atendiendo a las señales que le dejó la trombosis, el comunicador aseguró que la experiencia le dejó claro que la salud debe estar por encima del trabajo.

“Me dejaron hacer un montón de disparates hasta que me sacaron de un estudio de televisión y me metieron en un sanatorio. Ahora sé que nada puede ser más importante que mi propia vida”.