RADIO

Patricia Madrid se despidió de un histórico integrante de Radio Carve y su programa de una manera especial: "Antes de enseñarme a hacer radio, me enseñaron a quererla"

Después de 40 años de trabajo en Radio Carve, el operador Roberto Fabra se retiró y fue entrevistado en el programa de Patricia Madrid

1 de octubre 2025 - 12:57hs
Patricia Madrid

Patricia Madrid

Inés Guimaraens

Este martes, Patricia Madrid se despidió de uno de los operadores históricos de Radio Carve y quien estuvo a cargo de los controles de Así nos va durante ocho años: Roberto "Negro" Fabra.

Fabra pasó para el otro lado del vidrio que divide el estudio y el control de la radio para ser, esta vez, entrevistado. Después de 40 años de trabajo como operador en Radio Carve, en los que puso al aire algunos de los hechos más relevantes de la historia desde del regreso de la democracia, Fabra dijo tener una sensación "agridulce" en su último día en la emisora.

"Es de orden cuando llegas a una edad darle el lugar a otra persona", expresó el hombre que decidió dar el paso a la jubilación.

Fabra trabajaba como mozo en la cantina de Radio Carve en la década de 1980 y escuchaba la programación de la noche para sentirse acompañado. Hasta que una tarde de 1985 fue a la oficina de Raúl Fontaina, como de costumbre, a llevarle el té a las 5 de la tarde. "Un día me dice Fabra, ¿puedo hablar con usted? ¿No quiere aprender esto?".

Desde ese día pasó seis meses observando y aprendiendo de los operadores de la radio hasta que le tocó operar un programa por primera vez. "Antes de enseñarme a hacer radio, me enseñaron a quererla", dijo.

En 2017 Patricia Madrid y Viviana Ruggiero estrenaron en Carve Así nos va, un periodístico que un año después pasó a la mañana de la radio y entonces Fabra –quien operaba la franja de la mañana de la emisora– se hizo cargo de la puesta al aire de las dos horas diarias de programa. De eso ya pasaron ocho años.

"Compartimos un montón de horas. Compartimos la vida. A lo largo de los años uno va siendo testigo del crecimiento del otro, de las canas, pero en una cotidianeidad que es fuerte. Nos miramos por el vidrio y vos sabías si uno está bien, si uno está mal, si durmió bien a la noche, si no durmió bien, si vino cruzado o no está cruzado", le dijo Madrid en la despedida.

La periodista le pidió entonces un consejo para el operador que quedará en su silla. "Lo primero que recomiendo es que sean buenas personas. Y después que cada día se aprende", dijo Fabra.

"Hay que ser buena persona y siempre respetar, porque la persona que está de este lado del micrófono y el que está tocando las teclas tiene la misma importancia para la radio. La radio no se fija si es el Negro Fabra o Patricia Madrid, la radio tiene que informar. Yo hoy me voy, la radio sigue", agregó.

Embed

Madrid entonces le agradeció por los años compartidos: "Gracias, porque son muchas las horas semanales. Hablo también por Viviana Ruggiero. Fuiste testigo de nuestro crecimiento, de nuestras alegrías y nuestras broncas. Compartiste parte de nuestra vida. Desde ese lugar, del otro lado del vidrio, fuiste tremendamente importante para la construcción de Así nos va, para la evolución de Así nos va. Gracias por acompañar, por haber estado, por haber aguantado".

Fabra recordó particularmente un mensaje que recibió de Ruggiero. Un día en el que se puso en el lugar del productor y resolvió rápidamente uno de esos imprevistos que suelen suceder en un programa en vivo.

Luis Alberto Heber estaba siendo interpelado en el Parlamento, pero en la radio veían cómo la interpelación se extendía y el ministro no llegaría a la entrevista pautada. Fruto de la experiencia y la rápida reacción del operador, consiguió a último momento salvar la entrevista. "Ese día tenia (que trabajar en una transmisión de) fútbol y en el Estadio me llegó un mensaje de Viviana: Gracias Negro por ponerte el programa al hombro", contó.

"Yo te lo digo ahora: gracias por estos años compartidos", agregó Madrid.

Embed
Patricia Madrid Radio Carve Así nos va

