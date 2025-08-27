Humberto de Vargas habló sobre las críticas y la salud mental: "Hablan del borracho, el golpeador, el impresentable, y yo fui víctima de una enfermedad"

Humberto de Vargas dedicó su espacio en el canal de streaming Undertake Media a hablar sobre salud mental , a propósito de la muerte de una policía, que se tiró desde un balcón junto a su bebé y el intento de suicidio de una mujer trans en Artigas. El conductor habló de su propia experiencia y dijo ser "una víctima".

De Vargas dijo que la salud mental "es un tema que me irrita profundamente porque he sido y soy víctima de esa situación. Y a esta edad difícilmente pueda recuperarme de lo que sucedió hace algunos años atrás y que hace que mucha gente, muchos integrantes de la audiencia se dediquen en chats, mensajes y comentarios a hablar del borracho, del golpeador, del violento, del impresentable, olvidándose todos ellos que yo fui víctima de una enfermedad , con derivaciones muy importantes, de salud mental", dijo en referencia al episodio que protagonizó en 2021 cuando fue detenido por manejar bajo los efectos del alcohol y psicofármacos.

"Muchos uruguayos y uruguayas padecen problemas de salud mental, muchos están medicados, no tienen el acompañamiento necesario, y aún teniéndolo, tienen que soportar los comentarios y las barbaridades que quedan impunes porque se esconden atrás de nombres falsos, y muchas veces lo que hacen es empujar a gente que no tiene la posibilidad de levantarse, a suicidarse. Y de esas muertes somos culpables" , agregó el comunicador.

De Vargas dijo que entre sus padecimientos estuvieron la depresión aguda, la agorafobia y ataques de pánico, que lo llevaron a desarrollar una adicción al alcohol.

"Fui destrozado, pero acá me tienen", afirmó. "Pude salir de mi problema gracias a un médico, a gente que me rodeó, y a la gente que en redes, en lugar de sumarse a las barbaridades, trataban de apoyarme, darme su cariño, decirme que había una nueva oportunidad. A mí me costó mi familia y mi trabajo en una empresa donde estaba hacía 40 años, y me sigue costando luchar todos los días contra los comentarios difamatorios y sin pruebas que se hacen sobre mí".

El conductor fue consultado por Richard Galeano, conductor del programa Hacemos lo que podemos que también se emite por ese canal, por las versiones sobre denuncias de violencia doméstica que circulan sobre la relación entre De Vargas y su primera esposa, Laura Daners.

"Que se informen, es muy fácil, hubo juicios de por medio, intervinieron médicos forenses, está todo en papel, hay que informarse. Yo tengo que tener respeto por una persona que ya no está, a la que amé profundamente y con la que tengo una hija maravillosa. Nunca jamás ni aunque esté muriéndome voy a hablar de quien no se puede defender, no es de caballero, pero además porque tengo una fantástica relación con mi hija, que sabe toda la verdad. Tal vez algún día, cuando yo ya no esté, quiera hablar, pero creo que tiene el mismo criterio que yo", dijo sobre ese punto.