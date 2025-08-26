"Jamás en mi vida haría algo por estilo": Aldo Silva y Gabriel Pereyra protagonizaron un divertido debate sobre el "tintazo" en los hombres

Una mañana fuera de lo común se escuchó este martes en Radio Sarandí . El pase de la mañana, donde los equipos periodísticos de Informativo Sarandí y Las cosas en su sitio se encuentran todos los días a las 9:00, tuvo un giro inesperado después de que Gabriel Pereyra iniciara un jocoso debate sobre la negra cabellera de Aldo Silva .

El conductor de Telemundo, de 59 años de edad y más de 30 de trayectoria periodística, entró al estudio y recibió un halago sobre su aspecto de parte de Pereyra: "Te envidio porque te animás y yo no me animo". Ante el comentario, el periodista respondió con una pregunta. "¿Animarte a qué?", contestó Silva y rápidamente recibió una suposición por parte de su colega: " Tintazo ".

Aldo Silva entonces desmintió tajantemente haberse sometido a un proceso de coloración: "Jamás en mi vida haría eso. Mirá, contá las canas" , le dijo.

El pase de la mañana entonces comenzó con un debate sobre estética masculina. " ¿Está mal el Tintoretto en los hombres? Lo escuche juzgado", preguntó Darío Kneubuhler para iniciar el debate entre los integrantes de la mesa. "En absoluto –opinó Pereyra–, al contrario te diría que se anima y yo no me animo", insistió.

Silva no dejó pasar el comentario: "¿Quién se anima?", le preguntó. "Vos", retrucó el periodista. "No, yo no. Está todo bien con el Tintoretto, pero jamás en mi vida haría algo por estilo", remarcó.

Entonces la discusión se amplió y llegó a las periodistas de la mesa. "Una cosa es si le consultás a los hombres y otra si le consultás a las mujeres", dijo Paula Barquet, quien opinó que ella "prefiere que no".

En tanto, Laura Rodríguez señaló que hay "poca costumbre" entre los hombres de teñirse el cabello y opinó que "si hubiera más costumbre y mas frecuencia quedaría mejor". La periodista recordó que "la mujer está acostumbrada" porque "eternamente" se han hecho tinta en el pelo. "Es casi un mandato", acotó su compañera.

Pereyra entonces volvió hacia su colega: "Cero bola. Hacé la tuya. No te vayas al mazo", le dijo a Silva que lo llamó con humor a su responsabilidad periodística. "Cortala Pereyra. Te van a creer. Un periodista con trayectoria no puede jugar con eso", dijo entre risas.

Kneubuhler finalmente asumió la conducción de la charla y la reencausó en el camino cotidiano de la transmisión: continuaron informando acerca de temas de actualidad.