/ Cultura y Espectáculos / RECORD

Record Guinness en San José: hicieron la cazuela de mondongo más grande del mundo

El plato rindió para más de ocho mil porciones y fue a beneficio del Club Porvenir del Plata

26 de agosto 2025 - 14:50hs
Captura de pantalla 2025-08-26 145030

La ciudad de San José luce desde el pasado sábado una nueva cocarda: la de ser parte del libro Guinness de los Récords. El logro se dio por un desafío vinculado a la gastronomía local, y que implicó cocinar más de ocho mil porciones de comida: en San José se preparó la cazuela de mondongo más grande del mundo.

Según informó San José Ahora, el evento tuvo lugar el sábado 24 de agosto en el Club Porvenir del Plata durante la primera edición de la Fiesta del Rincón, y la mega receta rindió para 8.250 porciones de cazuela y se hizo en una olla de más de seis metros de diámetro.

Embed

En la preparación del gigantesco plato estuvieron implicadas varias personas durante varios días, entre ellas miembros de distintas instituciones barriales, clubes deportivos y estudiantes locales.

Embed

"Lo logramos. Gracias a cada uno de ustedes alcanzamos un record Guinness", se puede leer en una publicación de Facebook que publicó el club Porvenir del Plata.

"Se llevó a cabo de corazón y con mucho, pero mucho esfuerzo. El que no estuvo en la semana previa al evento no tiene ni idea del laburo que dio y las horas que fueron", agregaron.

Embed
