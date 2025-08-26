El nuevo periodístico de Patricia Madrid en Canal 12 tiene fecha de estreno: los detalles de Puesta a punto

La nueva apuesta periodística de Canal 12 tiene fecha de estreno. Puesta a punto , el ciclo que conducirán Patricia Madrid y Bernardo Wolloch en la previa a Telemundo, presentó su primer avance la semana pasada y ahora confirmó cuándo podrá verse en la pantalla de esa señal.

Según confirmó El Observador, Puesta a punto se estrenará el próximo lunes 8 de setiembre a las 18 horas.

El ciclo irá de lunes a viernes desde esa hora hasta las 19, que es cuando comienza la edición central del informativo Telemundo. Este es un planteo similar al que implementó Canal 10 con Subrayado Tarde (conducido por María Noel "Nole" Marrone, Danilo Tegaldo y Fernando "Nano" Folle).

Madrid , quien también conduce el periodístico Así nos va en Radio Carve, llega de esta forma a Canal 12 luego de cerrar su etapa en Canal 10 en el mes de febrero, cuando se decidió que no seguiría como conductora de Polémica en el bar.

Wolloch, en tanto, formó parte del equipo de Santo y Seña en Canal 4 hasta el final del programa y encabezó el segmento Cartelera de chantas. Además, es uno de los conductores del programa de streaming Se arregla el mundo.

En el programa también estarán María Eugenia "Tuque" García, Federico Buysan, Celina Pereyra y Matías Mederos.

La primera dejó de formar parte de Telemundo como movilera para ser parte de forma fija en este nuevo ciclo, en tanto que Buysan compartirá la pantalla de ambos programas para encargarse de los deportes. Pereyra, en tanto, es uno de los nuevos rostros recurrentes de la pantalla del 12, con participaciones destacadas en el reality musical Tu cara me suena.

Para Mederos, el ciclo será una primera experiencia oficial en televisión, luego de haberse popularizado en redes sociales como "cazador de tormentas y fenómenos extremos".