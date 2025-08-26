Dólar
OPORTUNIDAD

Llamado laboral de la Facultad de Información y Comunicación de Udelar ofrece $ 16.973 por 16 horas: los detalles

La oportunidad quedará disponible desde el jueves 28 de agosto a las 10:00 horas y permanecerá abierto hasta el miércoles 1° de octubre a las 13:00 horas

26 de agosto 2025 - 19:00hs
Llamado laboral de la Facultad de Información y Comunicación de Udelar

Udelar

La Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la Universidad de la República (Udelar) abrirá en las próximas horas un llamado laboral para cubrir un puesto como interino de ayudante en el departamento de Fuentes Documentales, Recursos y Servicios de la Información.

Quien consiga el puesto se encargará de colaborar con "las funciones universitarias en las temáticas asignadas, según la distribución de horas y actividades correspondiente a su grado, profundizando en su propia formación".

La carga horaria será de 16 horas semanales a cambio de un sueldo de $ 16.973 nominales.

La duración del contrato será por un periodo de hasta un año, con posibilidad de postergarlo por un período de igual duración.

El llamado quedará disponible desde el jueves 28 de agosto a las 10:00 horas y permanecerá abierto hasta el miércoles 1° de octubre a las 13:00 horas.

Requisitos del llamado laboral de la Facultad de Información y Comunicación de Udelar

Requisitos:

  • Se entiende necesario que los aspirantes cuenten con el título de Licenciado en Archivología o sean estudiantes avanzados de la carrera.
  • Se considerarán particularmente aquellas postulaciones con formación de posgrado en el área de la ciencia de información. Así como la actuación profesional vinculada a la gestión documental y administración de archivos.

Restricciones:

  • Ser estudiantes activos, de grado y otras formaciones terciarias y egresados con no más de cinco años desde el egreso, según literal c, del art. 8 del EPD.

Postulación

Las personas interesadas en el llamado deberán preinscribirse ingresando sus datos en: www.concursos.udelar.edu.uy. Esta instancia es de carácter obligatorio y deberá cumplirse dentro del período de inscripciones establecido.

Realizada la preinscripción, los interesados deberán inscribirse, presentando los siguientes documentos requeridos en Sección Concursos:

  • Cédula de identidad vigente.
  • Formulario de inscripción (declaración jurada).
  • Timbre profesional para declaración jurada.
  • Relación de méritos y antecedentes según se detalla en las bases, firmado, impreso y en formato digital.
  • Documentación probatoria mencionada en el punto 5.b de las bases (Fundamentación de idoneidad del postulante para ocupar el cargo), una copia impresa y su versión digital.
  • Fundamentación al cargo, una copia impresa de cada documento y su versión digital.

Para mayor información se puede acceder al siguiente link.

Temas:

Llamado laboral Udelar fic

