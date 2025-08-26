Llamado laboral de la Facultad de Información y Comunicación de Udelar ofrece $ 16.973 por 16 horas: los detalles

Llamado laboral de la Facultad de Información y Comunicación de Udelar

La Facultad de Información y Comunicación ( FIC ) de la Universidad de la República ( Udelar ) abrirá en las próximas horas un llamado laboral para cubrir un puesto como interino de ayudante en el departamento de Fuentes Documentales, Recursos y Servicios de la Información .

Quien consiga el puesto se encargará de colaborar con "las funciones universitarias en las temáticas asignadas, según la distribución de horas y actividades correspondiente a su grado, profundizando en su propia formación" .

La carga horaria será de 16 horas semanales a cambio de un sueldo de $ 16.973 nominales .

La duración del contrato será por un periodo de hasta un año, con posibilidad de postergarlo por un período de igual duración .

El llamado quedará disponible desde el jueves 28 de agosto a las 10:00 horas y permanecerá abierto hasta el miércoles 1° de octubre a las 13:00 horas.

Requisitos del llamado laboral de la Facultad de Información y Comunicación de Udelar

Requisitos:

Se entiende necesario que los aspirantes cuenten con el título de Licenciado en Archivología o sean estudiantes avanzados de la carrera.

Se considerarán particularmente aquellas postulaciones con formación de posgrado en el área de la ciencia de información. Así como la actuación profesional vinculada a la gestión documental y administración de archivos.

Restricciones:

Ser estudiantes activos, de grado y otras formaciones terciarias y egresados con no más de cinco años desde el egreso, según literal c, del art. 8 del EPD.

Postulación

Las personas interesadas en el llamado deberán preinscribirse ingresando sus datos en: www.concursos.udelar.edu.uy. Esta instancia es de carácter obligatorio y deberá cumplirse dentro del período de inscripciones establecido.

Realizada la preinscripción, los interesados deberán inscribirse, presentando los siguientes documentos requeridos en Sección Concursos:

Cédula de identidad vigente.

Formulario de inscripción (declaración jurada).

Timbre profesional para declaración jurada.

Relación de méritos y antecedentes según se detalla en las bases, firmado, impreso y en formato digital.

Documentación probatoria mencionada en el punto 5.b de las bases (Fundamentación de idoneidad del postulante para ocupar el cargo), una copia impresa y su versión digital.

Fundamentación al cargo, una copia impresa de cada documento y su versión digital.

Para mayor información se puede acceder al siguiente link.