Llamado laboral de UTEC con sueldo de más de $100 mil por 40 horas semanales: detalles, requisitos y cómo anotarse

La Universidad Tecnológica del Uruguay ( UTEC ) abrió un nuevo llamado laboral para cubrir el cargo de Coordinador/a del Centro de Desarrollo de Personas, con el objetivo de gestionar y liderar las tareas administrativas y operativas de la sede ubicada en Paysandú.

El puesto, que implica una jornada laboral de 40 horas semanales , será remunerado con un salario mensual nominal de $104.664. El contrato será por un período inicial de 12 meses, con posibilidad de prórroga en función del cumplimiento de los objetivos establecidos. El llamado está abierto a profesionales con formación en áreas como Recursos Humanos, Administración de Empresas, Derecho, Psicología, entre otras disciplinas afines.

Para postularse, los interesados deberán cumplir con una serie de requisitos excluyentes, entre los que se destacan la ciudadanía natural o legal, y la residencia en Paysandú o zonas cercanas . Además, se requiere que los postulantes cuenten con un título profesional de al menos cuatro años de duración en las áreas mencionadas, así como una experiencia mínima de dos años en el ámbito de Capital Humano.

Otro requisito importante es el conocimiento intermedio de inglés y la familiaridad con herramientas como Google Workspace . Además, aquellos que resulten seleccionados deberán tener disponibilidad para desplazarse dentro del territorio nacional , lo que se prevé en la descripción del cargo.

Entre los aspectos que serán valorados, se destaca la formación de posgrado y la experiencia previa en entes autónomos u organismos del Estado, lo que refuerza el enfoque público del llamado. Asimismo, los aspirantes deberán presentar un certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales, así como una declaración de no haber sido destituidos de otros cargos públicos ni estar inhabilitados por sentencia penal ejecutoriada.

Funciones del cargo

La persona seleccionada tendrá la responsabilidad de supervisar las gestiones operativas de la sede de Paysandú, liderando el seguimiento y la gestión de los planes de capacitación del personal. Además, será encargada del control y coordinación de los ingresos de nuevos colaboradores, incluyendo la formalización de contratos y vínculos por convenio. También gestionará el registro de recursos administrativos relacionados con la sede.

¿Cómo postularse?

Los interesados deberán inscribirse a través de la página web de UTEC, enviando su CV junto con la documentación solicitada en la sección de Capital Humano. El plazo de postulación finaliza el próximo domingo 31 de agosto a las 23:59 horas. Se recomienda que los postulantes aseguren que la información contenida en sus CV sea verificable, ya que se requerirá documentación adicional en etapas posteriores del proceso.

Para más información, los interesados pueden comunicarse a través del correo electrónico [email protected] o visitar el sitio web oficial de la universidad.