Ruben Rada en el Bicentenario: cómo se puede ver el concierto y el pedido del músico para que los uruguayos puedan "votar afuera"

"Esto es un abrazo grande a todos mis hermanos" , dice Ruben Rada en la antesala al concierto que grabó para los uruguayos en todas partes del mundo. El video musical, impulsado por el Ministerio de Relaciones Exteriores como parte de las celebraciones por los 200 años de la Declaratoria de la Independencia , incluye algunos de los clásicos de su repertorio.

El músico, que en distintas etapas de su vida residió de forma permanente en Argentina, México y Estados Unidos, expresó que se trata de "darle una alegría a los uruguayos que están afuera" y al mismo tiempo "mostrarle a la gente la música uruguaya".

"Ustedes pueden escuchar esto y divertirse, pasar un momento feliz o llorar con Mi País. Pusimos canciones para que disfruten muchísimo" , expresó Rada. La lista de canciones incluye en media hora algunos de los clásicos del músico nacional, como Muriendo de plena, Quien va a cantar, Candombe para Gardel y Ayer te vi.

Ruben Rada está acompañado en el video por los músicos que suelen acompañarlo en sus espectáculos: Matias Rada en guitarra y voz, Gustavo Montemurro en teclados y voz, Nelson Cedrés en la batería, Gerardo Alonso en el Bajo, Fernando "Lobo" Núñez en el tambor piano, Noé Nuñez en el repique, Sergio Martínez con el chico y Lucila Rada en los coros.

Rada en el Bicentenario: dónde ver el concierto

El concierto ya está disponible en el canal de Youtube de la Cancillería y será difundido en todas las representaciones diplomáticas del mundo. "En ninguna celebración puede faltar lo que nos hace vibrar: nuestra música, nuestras tradiciones, nuestra cultura que nos identifica y nos distingue", expresa el ministerio en la publicación del video.

Además, se podrá ver el martes 26 de agosto a las 21.00 por Canal 5.

El deseo del voto en el exterior y el costo del concierto

Durante la grabación del audiovisual, Rada leyó un saludo a las comunidades uruguayas en el exterior donde hizo referencia al bicentenario nacional: "La memoria colectiva nos une para conmemorar el bicentenario de aquel 25 de agosto de 1825, cuando un pueblo decidido afirmó su identidad y sembró, para siempre, la semilla de la independencia", dijo.

En el texto el artista señala que el aniversario de la Independencia se celebra "en cada rincón del mundo donde haya una bandera uruguaya, un mate compartido o un corazón latiendo al ritmo de nuestro país". En ese sentido, expresó que "es muy importante que sepan que son uruguayos como todos". "Y así podemos votar afuera", dijo Rada fuera de libreto.

Esa expresión de deseo, la del voto epistolar, ya la había compartido el pasado 14 de agosto luego de mantener una reunión con el presidente Yamandú Orsi en Torre Ejecutiva. “Me encantaría que los que están afuera pudieran votar desde sus lugares de residencia”, sostuvo entonces en rueda de prensa.

En aquel momento también se refirió al costo de la pieza audiovisual. "El concierto es para los uruguayos que están afuera. Lo grabamos con todos los músicos –somos como 18, contando a los técnicos– por la paupérrima suma de 120.000 pesos”, dijo entonces Rada. “La idea no es ganar dinero. Viví afuera 25 años, tengo varias residencias y realmente siempre extrañamos mucho Uruguay”.