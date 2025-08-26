La organización Aldeas Infantiles realizará una cena solidaria en Uruguay

El próximo 29 de agosto, en el Hotel Radisson Victoria Plaza de Montevideo , la organización Aldeas Infantiles realizará una cena solidaria con el fin de recaudar fondos para continuar con su labor en defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que participan en sus programas.

La instancia permitirá visibilizar el "impacto" del trabajo del grupo en sus 65 años de presencia en Uruguay, su "vocación" a favor de las infancias y adolescencias y el "compromiso" con quienes "han perdido el cuidado de sus familias o están en riesgo de perderlo" , aseguran.

El evento cuenta con el apoyo de figuras como Laetitia d'Arenberg , Álvaro "Chino" Recoba , Pablo Bengoechea , Fernando Tetes , Patricia Pita y los artistas Sebastián Prada , Dúo Sin Fronteras y Es Lo Que Hay .

La velada contará además con el periodista y conductor Miguel Nogueira , quien oficiará como maestro de ceremonias.

Los tickets para asistir al evento pueden adquirirse a través de la plataforma Acceso Fácil, tanto de manera individual como con la opción de reservar una mesa para 10 personas. La cena iniciará sobre las 19:15 hora.

Aldeas Infantiles es una organización internacional no gubernamental que trabaja en Uruguay desde 1960 con el objetivo de "garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a la convivencia familiar y comunitaria", según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y las Directrices de Naciones Unidas sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños.

Todos sus servicios se desarrollan en convenio con INAU y tienen el fin de proteger a la niñez, adolescencia y juventud, así como de "fortalecer las capacidades de cuidado de las familias y figuras significativas, evitando la institucionalización de los niños, niñas y adolescentes", explican en su página web.

Internacionalmente, la organización está presente en 136 países y territorios en cooperación con los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades.