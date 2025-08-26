Dólar
CENA SOLIDARIA

La organización Aldeas Infantiles realizará una cena solidaria en Uruguay

La instancia permitirá visibilizar el "impacto" del trabajo del grupo en sus 65 años de presencia en Uruguay, su "vocación" a favor de las infancias y adolescencias

26 de agosto 2025 - 17:06hs
Aldeas Infantiles realizará su primera cena solidaria

Aldeas Infantiles realizará su primera cena solidaria

Aldeas Infantiles
El enfoque Reggio Emilia trabaja en la escucha atenta a los niños
El enfoque Reggio Emilia trabaja en la escucha atenta a los niños Elbio Fernández

El próximo 29 de agosto, en el Hotel Radisson Victoria Plaza de Montevideo, la organización Aldeas Infantiles realizará una cena solidaria con el fin de recaudar fondos para continuar con su labor en defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que participan en sus programas.

La instancia permitirá visibilizar el "impacto" del trabajo del grupo en sus 65 años de presencia en Uruguay, su "vocación" a favor de las infancias y adolescencias y el "compromiso" con quienes "han perdido el cuidado de sus familias o están en riesgo de perderlo", aseguran.

El evento cuenta con el apoyo de figuras como Laetitia d'Arenberg, Álvaro "Chino" Recoba, Pablo Bengoechea, Fernando Tetes, Patricia Pita y los artistas Sebastián Prada, Dúo Sin Fronteras y Es Lo Que Hay.

La velada contará además con el periodista y conductor Miguel Nogueira, quien oficiará como maestro de ceremonias.

Los tickets para asistir al evento pueden adquirirse a través de la plataforma Acceso Fácil, tanto de manera individual como con la opción de reservar una mesa para 10 personas. La cena iniciará sobre las 19:15 hora.

Aldeas Infantiles es una organización internacional no gubernamental que trabaja en Uruguay desde 1960 con el objetivo de "garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a la convivencia familiar y comunitaria", según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y las Directrices de Naciones Unidas sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños.

Todos sus servicios se desarrollan en convenio con INAU y tienen el fin de proteger a la niñez, adolescencia y juventud, así como de "fortalecer las capacidades de cuidado de las familias y figuras significativas, evitando la institucionalización de los niños, niñas y adolescentes", explican en su página web.

Internacionalmente, la organización está presente en 136 países y territorios en cooperación con los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades.

