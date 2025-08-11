Campaña solidaria: clientes de Devoto y Devoto Express sumaron su apoyo a Aldeas Infantiles

Durante casi un mes, la solidaridad pasó por las cajas de los locales de Devoto y Devoto Express. Desde el 25 de junio al 20 de julio, los clientes que hicieron sus compras en locales de Montevideo, Canelones y Maldonado eligieron sumar $5 al total de su ticket, en el marco de una campaña solidaria a beneficio de Aldeas Infantiles SOS Uruguay. Una contribución simple que se multiplicó gracias a la participación colectiva.
La iniciativa culminó con una recaudación total de $1.703.577, compuesta por $1.444.093 en donaciones realizadas por clientes y $259.484 aportados por la empresa, que sumó $1 por cada donación.
Gracias a estos fondos será posible seguir sosteniendo los hogares que Aldeas Infantiles gestiona en distintas zonas del país para niños, niñas y adolescentes que no pueden crecer junto a su familia de origen. Son espacios que brindan cuidado personalizado, contención afectiva y un entorno estable, donde puedan reconstruir vínculos y sentirse protegidos.
“Renovar esta campaña año a año nos permite sostener un compromiso concreto con una organización confiable, con la que trabajamos desde hace más de una década, que brinda cuidado y estabilidad a niños y niñas que lo necesitan”, señaló María Inés Lorenzo, encargada de Responsabilidad Social Empresarial de Grupo Disco Uruguay.
La campaña de este año tuvo como objetivo principal apoyar la solución habitacional para niños, niñas y adolescentes que están bajo el cuidado de Aldeas Infantiles.
La organización trabaja en los departamentos de Canelones, Florida, Montevideo, Paysandú y Salto, donde acompaña a más de 2.000 con niños, niñas y jóvenes propuestas educativas, recreativas y de fortalecimiento familiar, buscando garantizar su desarrollo integral en entornos seguros.
Además, esta alianza se enmarca dentro del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente del ODS 10 – Reducción de las desigualdades, promoviendo oportunidades de desarrollo para quienes más lo necesitan.