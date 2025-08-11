Campaña solidaria: clientes de Devoto y Devoto Express sumaron su apoyo a Aldeas Infantiles

Durante casi un mes, la solidaridad pasó por las cajas de los locales de Devoto y Devoto Express . Desde el 25 de junio al 20 de julio, los clientes que hicieron sus compras en locales de Montevideo, Canelones y Maldonado eligieron sumar $5 al total de su ticket, en el marco de una campaña solidaria a beneficio de Aldeas Infantiles SOS Uruguay. Una contribución simple que se multiplicó gracias a la participación colectiva.

La iniciativa culminó con una recaudación total de $1.703.577 , compuesta por $1.444.093 en donaciones realizadas por clientes y $259.484 aportados por la empresa, que sumó $1 por cada donación.

Gracias a estos fondos será posible seguir sosteniendo los hogares que Aldeas Infantiles gestiona en distintas zonas del país para niños, niñas y adolescentes que no pueden crecer junto a su familia de origen. Son espacios que brindan cuidado personalizado, contención afectiva y un entorno estable, donde puedan reconstruir vínculos y sentirse protegidos.

“Renovar esta campaña año a año nos permite sostener un compromiso concreto con una organización confiable, con la que trabajamos desde hace más de una década, que brinda cuidado y estabilidad a niños y niñas que lo necesitan”, señaló María Inés Lorenzo , encargada de Responsabilidad Social Empresarial de Grupo Disco Uruguay.

La campaña de este año tuvo como objetivo principal apoyar la solución habitacional para niños, niñas y adolescentes que están bajo el cuidado de Aldeas Infantiles.

La organización trabaja en los departamentos de Canelones, Florida, Montevideo, Paysandú y Salto, donde acompaña a más de 2.000 con niños, niñas y jóvenes propuestas educativas, recreativas y de fortalecimiento familiar, buscando garantizar su desarrollo integral en entornos seguros.

Además, esta alianza se enmarca dentro del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente del ODS 10 – Reducción de las desigualdades, promoviendo oportunidades de desarrollo para quienes más lo necesitan.