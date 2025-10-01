Dólar
/ Cultura y Espectáculos / MEDIOS

Alberto Kesman lleva más de medio siglo de relatos: el Mariscal está de festejo y le mandó un mensaje a su audiencia

El periodista y relator Alberto Kesman cumple 53 años en Radio Universal como relator del fútbol uruguayo

1 de octubre 2025 - 15:21hs
Alberto Kesman en el Polideportivo
Alberto Kesman en el Polideportivo La Tele

El periodista y relator Alberto Kesman cumple este miércoles 57 años de profesión y 53 años de continuidad en un medio de comunicación: Radio Universal.

Con más de medio siglo de relato futbolístico "El Mariscal", como se lo conoce popularmente,

"Hoy estoy cumpliendo 53 años en Radio Universal 970 AM y 57 en el periodismo deportivo. Gracias a los compañeros que he tenido en estos largos años, que fueron guía y maestros de lo que aprendí y soy. También especialmente a la gente y a la radio q ha confiado en mí. GRACIAS", escribió en su cuenta de la red social X.

Cuando tenía apenas 17 años, tuvo su primera prueba como relator en Radio Ariel con un partido entre Peñarol y Ferrocarril Oeste. Entonces su primer tarea fue la de la cobertura desde canchas chicas.

Y desde ese día empezó una carrera profesional que lo mantendría en los oídos uruguayos más de 50 años.

El 1° de octubre de 1972 empezó a trabajar como relator titular en Radio Universal, junto al comentarista Enrique Yannuzzi con quien trabajó durante 30 años.

Sería en mayo de 1977 cuando también empezara formar parte del informativo central de Teledoce, Telemundo, donde se desempaña hasta la actualidad.

También formó parte de programas como Telegol, Showgol, La redonda y el Polideportivo, donde también se lo puede ver todos los domingos en la pantalla de Canal 12.

