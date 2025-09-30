Dólar
DESPEDIDA

"Consejo y amor infinito": la sentida despedida de Doña Bastarda al carnavalero Fernando "Memo" Duque tras su muerte

"Desde nuestros inicios nos acobijó e hizo crecer como murguistas a muchos de nosotros bajo su consejo y amor infinito", expresó la murga en un mensaje de despedida a Fernando Duque

30 de septiembre 2025 - 19:12hs
Fernando Memo Duque

Fernando "Memo" Duque

Fernando "Memo" Duque, carnavalero, letrista y exmundialista de tenis de mesa con la Selección Uruguaya, falleció en la últimas horas, según informaron los medios especializados Calle Febrero y Carnaval del Futuro.

"Además de ser parte de un grupo selecto con más de 30 años de abonado, escribió muchos años para su querida murga A Contramano además de otras murgas de las Promesas", publicó el último.

Al enterarse del fallecimiento del letrista y carnavalero, la murga Doña Bastarda –actual campeona del Concurso Oficial de Carnaval– compartió un emotivo mensaje a modo de despedida.

"Murga Doña Bastarda despide con hondo dolor a Fernando “Memo” Duque, integrante fundamental de nuestra familia Bastarda, quién año a año, generosamente, aportaba músicas que cantábamos en nuestros espectáculos, y quién, desde nuestros inicios, nos acobijó e hizo crecer como murguistas a muchos de nosotros bajo su consejo y amor infinito", escribieron en las redes de la murga.

"A su familia, amigos, allegados de tantos años, a su querida Murga Mano a Mano nuestro más sentido pésame. Que nos sigamos encontrando en la bajada entre lágrimas y abrazos", continúa el mensaje, que es acompañado por un video del último espectáculo de la murga en el Teatro de Verano, donde se lo ve en la platea. "Qué en paz descanse, salú campeón", concluye el mensaje.

Fernando Duque, de 67 años, también representó a Uruguay como parte de la Selección Uruguaya de Tenis de Mesa. Según consigna un artículo de Montevideo Portal, comenzó a jugar al ping pong a los 9 años, a los 13 se federó y un tiempo más tarde se convirtió en uno de los representantes uruguayos en las mesas internacionales.

Duque representó a Uruguay en Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay, China, Corea del Sur, Taiwán, y Nigeria. Y en 1988 se retiró como Campeón Nacional.

Embed
