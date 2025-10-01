Murió el reconocido artista plástico Mario Giacoya a los 73 años

Mario Giacoya murió este martes a los 73 años, en los que desarrolló una carrera artística que lo diferenció de otros pintores de su época.

Nacido en Sarandí Grande en 1951, fue discípulo de Dayman Antúnez, Miguel Ángel Pareja y Doro Salguero de la Hanty. Durante su vida desarrolló una pintura con preponderancia de una fuerza expresionista basada en el color.

A partir de 1964, Giacoya expuso en galerías y museos nacionales, tanto como en el exterior . En 1993 se conoció su obra en el Salón Iberoamericano de Pintura, Museo de Arte Moderno de Miami y en 1999 en el Canning House, de Londres. También se destacó por su trabajo como docente en distintos ámbitos de enseñanza en el país y fuera de fronteras.

"Con profundo pesar despedimos a Mario Giacoya, Ciudadano Ilustre de Florida, oriundo de Sarandí Grande. Artista de grandes cuadros, supo plasmar en su obra la esencia de la naturaleza uruguaya, especialmente los paisajes del campo y el trabajo del medio rural, dejando un legado invaluable para nuestra cultura", informó la Dirección de Cultura del departamento de Florida.

El intendente Carlos Enciso también recurrió a la red social X para publicar un mensaje de despedida: "Querido amigo Mario, 'Ciudadano Ilustre de Florida' te nos fuiste a seguir pintando en otra dimensión, acá te vamos a extrañar! Q.E.P.D. Mis condolencias a la familia", escribió.

En 2020 el Museo Nacional de Artes Visuales le dedicó una exposición retrospectiva de su obra con cuarenta y cinco pinturas que atravesaron diversos momentos de su producción artística.

"Si algo conoce bien son las escenas de trabajo en el campo y en los pequeños pueblos rurales. Los cuerpos inclinados sobre la tierra durante las cosechas, las carreras de caballos, los bares con sus parroquianos acodados en los mostradores y sentados alrededor de las mesas, los ciclistas pasando raudos en apretado pelotón", escribió la entonces subsecretaria de Educación y Cultura, Ana Ribeiro, en el catálogo de la exposición.