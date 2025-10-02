Pablo Bentancur habló de su resentimiento con Flavio Perchman, con quien tiene "mala relación", y se refirió al pase de Gonzalo Petit

El representante Pablo Bentancur cuestionó al vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman , de quien dijo que “sigue cobrando comisiones” por transferencias de futbolistas, en referencia al traspaso de Gonzalo Petit , a través de su hijo, quien quedó al frente de la empresa que se dedicaba la compra y venta de jugadores.

“El vicepresidente se tiene que preocupar de dónde está la comisión de Petit” , manifestó Bentancur, quien maneja las carreras de varios futbolistas tricolores, como Nicolás López, Gonzalo Carneiro, Exequiel Mereles y Christian Oliva, este jueves en declaraciones a La mañana del fútbol de El Espectador Deportes.

El empresario se refirió a la situación de Mereles, con quien los albos negocian su renovación mediante el directivo Alex Saúl. “No se olviden que al jugador lo compra mi empresa y se lo lleva gratis a Nacional. Nosotros pusimos plata para llevarlo, no sacamos plata de Nacional”, dijo.

“Y yo hasta esta gestión del vicepresidente, nunca le cobré comisiones, cuando él, como agente, siempre le cobró a Nacional las comisiones. Y ahora todavía sigue ganando las buenas comisiones”, reveló.

“Pero bueno, se ve que patentó una forma legal de ganar plata siendo (vice) presidente”, comentó. “Y que me denuncie y me lleve a la Justicia porque tengo las pruebas y toda la documentación”.

"Llo que estoy diciendo es bastante fuerte, con lo de Petit y la comisión que la cobró el hijo”, señaló Bentancur, sobre el pase del juvenil tricolor al Betis en una operación será cercana a los US$ 9 millones por el 85% de la ficha.

En ese sentido, indicó que al respecto “hay jurisprudencia de este año y que la cobre el hijo es como que la cobre el padre”. “La jurisprudencia actual con varios casos, en Europa, es que si un padre cobra la comisión es como si cobra un hijo. Que no fue sacada para un padre vice y un hijo agente, fue sacada para los padres que tomaban comisiones de los jugadores. Pero es una jurisprudencia aplicable totalmente”, explicó.

El actual vicepresidente de Nacional, Perchman, dejó la representación de futbolistas a comienzos el año pasado y dejó la empresa UruFútbol Soccer Management en manos de su hijo Nicolás, antes de postularse a las elecciones del club en las que en diciembre de 2024 fue elegido por los socios como vicepresidente de Nacional.

Cuando se concretó el pase de Petit, Perchman explicó que había acercado al delantero a Nacional cuando tenía 13 años porque era amigo del padre del futbolista, Eugenio, exbasquetbolista campeón con Aguada, y quien le pidió si lo acompañaba como su representante en la etapa de formación del jugador.

“A mí me tocó a Polenta”: así comenzó su mala relación con Perchman

Bentancur también contó por qué no tiene una buena relación con el actual vicepresidente albo.

“Con Perchman, voy a ser bien claro: a mí me tocó a Polenta, cuando entró lo primero que hizo fue decirle que le quería pagar la mitad del salario, que fue una forma elegante de echarlo, en lugar de motivarlo y ponerlo a punto”, dijo.

“Entonces, ya hubo un conflicto de intereses, creo que está equivocado porque hoy a Polenta se lo necesitaría en el vestuario”, agregó, considerando “lógico” que hoy los tricolores extrañan a su excapitán.

Bentancur también dijo que antes no le cobraba comisiones a Nacional y que desde la llegada del actual vice comenzó a cobrar “el 10%”. “La legal, no como él que cobraba comisiones exorbitantes”.

“Dejé de llevarle jugadores gratis a Nacional, porque si el vicepresidente gana plata y es del rubro... Por más que ponga el hijo, es él”, reiteró. “(Perchman) Es inteligente, yo no lo haría, patentó una manera de 'ganar plata' legalmente hasta que tenga un tropiezo judicial, que se le va a probar que no es legal, de esa manera”.

Luego, reiteró más detalles de su cruce con el vice tricolor. “Me tocó al Sapo Mereles”, dijo, y señaló que Perchman expresó que si el jugador no renovaba, no iba a jugar.

A su ingreso a Nacional, Perchman estableció claramente que quería negociar con tiempo los contratos de los futbolistas para que no ocurriera, como ya le pasó a los tricolores, quedar asfixiado en la renovación de los jugadores ante la presiones de los empresarios que utilizan la chance de llevarlos libres si no aceptan las condiciones exigidas por ellos.

De esta forma, los futbolistas en Nacional renueva un año o un año y medio antes de la finalización de sus vínculos con el club o no juegan, que es lo que ocurre con Mereles y con todos aquellos que se encuentren en la misma situación.