"El sábado llevó más gente Peñarol lloviendo, que nosotros el domingo con sol": Flavio Perchman volvió a cuestionar a hinchas de Nacional y sus dichos se viralizaron; mirá los videos

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman , volvió a cuestionar la baja asistencia de hinchas de tricolores al partido ante Juventud de Las Piedras el pasado domingo en el Estadio Centenario y sus declaraciones se viralizaron en las redes.

En su nuevo comentario al respecto este miércoles, el directivo comparó a los hinchas de Peñarol con los de Nacional, lo que llevó a que sus declaraciones fueran compartidas por hinchas aurinegros.

“Lo de la gente lo dije el otro día... Vamos a decir las cosas como son: el sábado llevó más gente Peñarol lloviendo y a las 6 de la tarde, que nosotros el domingo con sol a las 4 de la tarde y después de ganar dos partidos consecutivos”, dijo Perchman este miércoles en el programa partidario Pasión Tricolo.

“La verdad, me dejás helado”, le respondió el conductor del espacio, Javier Moreira.

“¿Pero por qué? Esto que te digo es objetivo”, le señaló Perchman.

“Lo siento así”, dijo el presidente albo, quien reconoció su malestar por la poca presencia de hinchas de Nacional, principalmente en la Tribuna Olímpica.

Pasión Tricolor

“Me quedé mal el otro día, el domingo quedé mal”, sostuvo Perchman, quien se refirió a que Nacional hizo un acuerdo de cambio de localía para llevar a Juventud al Estadio Centenario.

“Si no, no hacíamos lo de sacar a Juventud de ahí. Porque al final metemos más presión en la cancha de Juventud llenando la tribuna, que yendo al Estadio…”, señaló.

Al respecto, Moreira le menciono que “los del otro lado (por Peñarol) dejan huecos en todos lados” y que “la hinchada de Nacional es la única que ha agotado entradas este año”.

“Pero no me gustó lo del fin de semana, nada más. Ya está”, dijo Perchman.

“Defraudado” por los hinchas en el Centenario

Perchman había hablado el lunes sobre el cambio de localía con Juventud para jugar este domingo en el Estadio Centenario y dijo que estaba “defraudado” con la asistencia de hinchas.

“En el caso de ayer es porque también para mí le brindas a la gente otra comodidad de ir al Centenario. Yo ayer me sentí un poco defraudado porque pensé que a las 4 de la tarde, con el día que hacía, pensé que después de dos triunfos como los que teníamos íbamos a llevar más gente. Esa es la verdad. La Colombes cumplió pero la Olímpica no. Rondamos cerca de las 10.000 entradas, pero yo pensé que era un partido para más gente”, comentó.

Consultado por si tenía que abonar a Juventud mucha plata por la baja asistencia, dijo “no, mucha no”, sin dar cifras.

“Ahora, si vos me preguntás a mí por un tema de competencia, para mí se tendría que votar, que no se pueden cambiar las localías”, agregó Perchman. “Yo no tengo problema si se vota y queda... Yo creo que sí, a mí me gusta más una competencia de otro estilo. Ahora, si a mí me da la posibilidad el reglamento y no estoy fuera del reglamento…”.

El video se viralizó en las redes

Las nuevas declaraciones de Perchman se viralizaron en las redes, principalmente por cuentas de hinchas aurinegros.

Y también fue cuestionado por parciales tricolores.

