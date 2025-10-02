Se conocieron los audios de VAR de Nacional vs Juventud, con las dos jugadas en las que los tricolores reclamaron penal; mirá lo que dijeron los árbitros y el grito de Heras en una acción

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dio a conocer los audios de VAR de las dos jugadas en la que Nacional reclamó penal ante Juventud de Las Piedras en el partido del pasado domingo en el Estadio Centenario por la novena fecha del Torneo Clausura.

Los tricolores cuestionaron la actuación del juez Hernán Heras y del VAR de ese partido, por esas dos acciones.

En ese sentido, la directiva tricolor, que iba ir al Colegio de Árbitros por quejas hacia el juez Esteban Ostojich y al VAR del anterior partido ante Liverpool, sumaron a su carpeta la actuación del partido ante Juventud en la audiencia que se realizó este martes y de la que los albos no se fueron muy satisfechos .

El partido tuvo una primera jugada polémica en el comienzo, en la que el defensor de Juventud, Geiner Martínez, tuvo un contacto con Maximiliano Gómez, delantero de Nacional, quien cayó en el área.

El audio del VAR, que solo se puede ver en una web de la AUF, en su explicación de la jugada, la califica como “situación de disputa en el área penal”.

Luego, señala que el defensa pedrense “contacta de manera casual e inevitable con su pierna al rival dentro de su propia área”.

Sobre la actuación de Heras, se agrega: “El árbitro pudo visualizar correctamente la acción por lo tanto, no sanciona infracción”.

“El VAR, en su chequeo protocolar, revisa y valora esta acción de la misma manera, entendiendo que el contacto en el fútbol es parte del juego y no todos son interperatables como faltas, confirmando la decisión inicial de campo”, dice el reporte, respaldando la decisión de Heras,

La jugada del agarrón a Julián Millán y el grito de Heras

La otra jugada fue la del segundo tiempo cuando en el área de Juventud hubo un agarrón entre Julián Millán y Geiner Martínez que Heras no consideró como penal.

En ese sentido, el juez reveló que anteriormente había hablado con ambos defensas colombianos, advirtiéndoles, y que los dos le dijeron que esa era su forma de jugar, con esos agarrones.

"La jugada arranca mucho antes, no comienza ahí. Ya ellos venían de un par de secuencias anteriores, de balones que Millán iba y lógicamente su referencia era Martínez, en la cual se están agarrando y la pelota no caía ahí. Y lo primero que les dije, les grité a los dos que no se sujeten más. Y los dos me contestaron lo mismo. Me dicen 'no, profe, nosotros jugamos así, es nuestro juego, déjenos jugar'. Le voy a decir textual lo que les dije, 'buenísimo, pero el lunes no hablan de ustedes dos, hablan de mí. Antes de que pasara", dijo el juez este miércoles.

"Dos jugadas después, cuando la pelota está contra la Olímpica, ya estaba Millán que lo empujaba, Martínez que se lo sacaba de arriba, Millán que lo agarraba, Martínez que se lo sacaba de arriba, cae la pelota, Millán que lo trae contra él, Martínez entre que abre los brazos pero lo tiene medio que enganchado con el cuello, caen los dos y les digo a los dos 'están los dos agarrados, se sueltan', y automáticamente me quedo con esto, que para mí, la verdad, en campo fue una tranquilidad muy grande, que la honestidad que tuvieron los dos, que enseguida me dijeron 'sí, profe, nos agarramos los dos, no es nada'. Entonces, cuando los dos me dijeron eso, lo mismo se lo transmití a la cabina, porque que los dos jugadores sean honestos en una situación que tranquilamente uno de los dos podía sacar ventaja, fuesen honestos y que me dijeran que los dos se estaban sujetando, que no era nada, para mí fue como decir, bueno...".

Y eso se escucha que el juez se lo grita a ambos cuando ocurre la jugada. “¡Los dos se están agarrando, los dos se agarran! ¡Y se los dije hoy! ¡Se los dije hoy, muy bien, eso es!”, les señaló Heras.

El audio del VAR explica que “el jugador del equipo azul y blanco se sujeta con el jugador rojo en procura de un espacio dentro del área penal del primero”

“El árbitro valora correctamente que esta sujeción no busca obtener una ventaja injusta ni tiene un impacto significativo en el juego, ya que el equipo atacante logra el control del balón”, se agrega.

La decisión de Heras fue respaldada desde el VAR. “El VAR en su chequeo protocolar revisa y valora de la misma manera, entendiendo que la misma es accidental producto de una diputa aérea, confirmando la decisión inicial de campo”, se señala.