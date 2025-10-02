Marcelo Bielsa suma más futbolistas del torneo local para la selección uruguaya, que jugará dos amistosos en Malasia

La selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa afrontará los partidos amistosos de la fecha FIFA de octubre frente a Uzbekistán y República Dominicana con ausencias por lesiones de jugadores titulares y con varios futbolistas que actúan en equipos del fútbol uruguayo.

La AUF realizó la reserva de jugadores frente a clubes y federaciones el domingo 21 de setiembre y la lista no fue difundida por la selección, pero, según pudo conocer Referí, de los clubes uruguayos solamente fue reservado Kevin Amaro , el polifuncional jugador de Liverpool quien debutó con la selección absoluta en el último partido frente a Chile, por las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Este jueves se conoció que Bielsa llevará a más futbolistas que actúan en el medio local y que se trata de jugadores juveniles que viajarán como invitados para completar el plantel.

La delegación uruguaya viaja desde Montevideo en dos partes, una avanzada el viernes y el resto el sábado, entre ellos Amaro y los juveniles que Bielsa suma con proyección de futuro.

Estos jugadores jóvenes podrán estar en el plantel de Uruguay para los amistosos si fuera necesario, aunque no viajan en calidad de convocados sino como parte de la experiencia en la que el entrenador argentino incorpora a los nuevos talentos para que se vayan familiarizando con la celeste.

Las cinco bajas confirmadas y una posible sexta ausencia en Uruguay

El plantel que viaja a Malasia no tendrá a Sergio Rochet, Josema Giménez, Darwin Núñez, Giorgian de Arrascaeta ni Guillermo Varela, por lesiones o por cursar temas físicos.

A estos jugadores se puede sumar la ausencia de Federico Valverde, capitán de la selección y de Real Madrid.

La fecha FIFA de octubre transcurrirá entre el lunes 6 y el martes 14.

¿Cuándo viaja Bielsa a Malasia?

El entrenador de Uruguay, Bielsa, se encuentra en España, donde la semana pasada abrió el curso para entrenadores de la Academia de la Real Federación Española de Fútbol.

El argentino volará desde España hacia Kuala Lumpur en donde la selección realizará todos los entrenamientos. Allí se encontrará entre lunes y martes con los futbolistas convocados.

Uruguay concentrará en un hotel de Kuala Lumpur.

¿Cuándo juega la selección uruguaya ante Uzbekistán y República Dominicana?

Los partidos de Uruguay están previsto para el viernes 10 frente a República Dominicana y el lunes 13 ante Uzbekistán.

Frente a Dominicana jugarán en el National Stadium Bukit Jaul de la capital de Malasia. Comenzará a la hora 9.45 de Uruguay (20.45h local).

El lunes se presentará en el Srtadium Han Jebat, en la ciudad de Malaca. Ante Uzbekistán también comenzará a la hora 9.45 de Uruguay.

Los dos partidos serán transmitidos a través de AUFTV.

La AUF recibe US$ 3.000.000 como caché por los dos encuentros.