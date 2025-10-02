Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / SELECCIÓN URUGUAYA

Marcelo Bielsa suma más futbolistas del torneo local para la selección uruguaya, que jugará dos amistosos en Malasia

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, viaja desde España a Kuala Lumpur, donde se encontrará con los convocados

2 de octubre 2025 - 18:17hs
Marcelo Bielsa selección uruguaya vs Chile Eliminatorias 2026 noviembre 2025
Foto: ATON / FocoUy

La selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa afrontará los partidos amistosos de la fecha FIFA de octubre frente a Uzbekistán y República Dominicana con ausencias por lesiones de jugadores titulares y con varios futbolistas que actúan en equipos del fútbol uruguayo.

La AUF realizó la reserva de jugadores frente a clubes y federaciones el domingo 21 de setiembre y la lista no fue difundida por la selección, pero, según pudo conocer Referí, de los clubes uruguayos solamente fue reservado Kevin Amaro, el polifuncional jugador de Liverpool quien debutó con la selección absoluta en el último partido frente a Chile, por las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Este jueves se conoció que Bielsa llevará a más futbolistas que actúan en el medio local y que se trata de jugadores juveniles que viajarán como invitados para completar el plantel.

La delegación uruguaya viaja desde Montevideo en dos partes, una avanzada el viernes y el resto el sábado, entre ellos Amaro y los juveniles que Bielsa suma con proyección de futuro.

Consejjo de Fútbol Profesional
DERECHOS DE TV

El Consejo de Fútbol Profesional de la AUF aprobó con una votación 33-13 los pliegos para licitar los derechos de TV del fútbol uruguayo

El presidente de Liverpool, José Luis Palma, en pleno Consejo de Fútbol Profesional de este jueves
DERECHOS DE TV

José Luis Palma, sobre los pliegos de licitación de los derechos de TV que se votaron en la AUF: "Estamos firmando la carta de defunción del fútbol profesional"

Estos jugadores jóvenes podrán estar en el plantel de Uruguay para los amistosos si fuera necesario, aunque no viajan en calidad de convocados sino como parte de la experiencia en la que el entrenador argentino incorpora a los nuevos talentos para que se vayan familiarizando con la celeste.

Las cinco bajas confirmadas y una posible sexta ausencia en Uruguay

El plantel que viaja a Malasia no tendrá a Sergio Rochet, Josema Giménez, Darwin Núñez, Giorgian de Arrascaeta ni Guillermo Varela, por lesiones o por cursar temas físicos.

A estos jugadores se puede sumar la ausencia de Federico Valverde, capitán de la selección y de Real Madrid.

La fecha FIFA de octubre transcurrirá entre el lunes 6 y el martes 14.

¿Cuándo viaja Bielsa a Malasia?

El entrenador de Uruguay, Bielsa, se encuentra en España, donde la semana pasada abrió el curso para entrenadores de la Academia de la Real Federación Española de Fútbol.

El argentino volará desde España hacia Kuala Lumpur en donde la selección realizará todos los entrenamientos. Allí se encontrará entre lunes y martes con los futbolistas convocados.

Uruguay concentrará en un hotel de Kuala Lumpur.

¿Cuándo juega la selección uruguaya ante Uzbekistán y República Dominicana?

Los partidos de Uruguay están previsto para el viernes 10 frente a República Dominicana y el lunes 13 ante Uzbekistán.

Frente a Dominicana jugarán en el National Stadium Bukit Jaul de la capital de Malasia. Comenzará a la hora 9.45 de Uruguay (20.45h local).

El lunes se presentará en el Srtadium Han Jebat, en la ciudad de Malaca. Ante Uzbekistán también comenzará a la hora 9.45 de Uruguay.

Los dos partidos serán transmitidos a través de AUFTV.

La AUF recibe US$ 3.000.000 como caché por los dos encuentros.

Temas:

selección uruguaya Marcelo Bielsa FIFA AUF Malasia

Seguí leyendo

Las más leídas

El festejo de los jugadores de Plaza Colonia por su victoria ante Albion en la Copa AUF Uruguay
COPA AUF URUGUAY

Plaza Colonia, que había dado el gran batacazo eliminando a Nacional, venció 1-0 a Albion y se metió por primera vez en la semifinal de la Copa AUF Uruguay, en la que enfrentará a Racing

Kike Olivera y su pareja Melanie Guevara
URUGUAYOS

El sentido mensaje de la pareja de Kike Olivera ante su compleja situación en Gremio: "Gracias a Dios él tiene la cabeza muy bien desarrollada"

VAR de Nacional vs Juventud
FÚTBOL URUGUAYO

Se conocieron los audios de VAR de Nacional vs Juventud, con las dos jugadas en las que los tricolores reclamaron penal; mirá lo que dijeron los árbitros y el grito de Heras en una acción

Diego Polenta y Sebastián Coates en la práctica de Nacional
NACIONAL

Diego Polenta defendió a Sebastián Coates y su capitanía en Nacional, y pidió que los árbitros mantengan un criterio único

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos