Nacional en la Copa Libertadores femenina; mirá a qué hora debutan las tricolores este viernes y dónde ver los partidos en vivo

Nacional debuta en la Copa Libertadores 2025 femenina que se disputa en Argentina con su primero de los tres partidos de la fase de grupos frente a Universidad de Chile.

El torneo estará dividido en cuatro grupos de cuatro equipos y los dos mejores de cada zona avanzarán a los cuartos de final, a partir de donde se jugarán partidos a eliminación directa.

El partido Nacional vs Universidad de Chile por la Copa Libertadores femenina se juega este viernes a la hora 20:00 en Morón.

Los partidos de las tricolores se podrán ver por DSports y DGO .

Los siguientes partidos de Nacional en la Copa Libertadores femenina

El segundo partido de Nacional en la Copa Libertadores femenina será ante Atlético Nacional de Colombia el lunes 6 de octubre a las 16:00 horas en Banfield.

El tercer juego de la fase de grupos será frente a Libertad de Paraguay el jueves 9 de octubre a las 16:00 en Morón.

El objetivo de Nacional en la Copa Libertadores 2025 femenina

El equipo de Marcel Rauss, que clasificó a este certamen luego de consagrarse campeón del campeonato uruguayo 2024, buscará superar su mejor actuación histórica el torneo.

Esta será la séptima participación de Nacional en el torneo, donde intentará superar su mejor actuación lograda en 2021, cuando alcanzaron el cuarto puesto tras caer en la definición por el tercer lugar ante Ferroviária de Brasil. Esa edición también marcó la mejor performance histórica de un equipo uruguayo en el certamen, junto con la actuación de Colón en 2016.