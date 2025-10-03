El jugador que Diego Aguirre sacará del equipo titular de Peñarol para enfrentar a Danubio por el Torneo Clausura

Peñarol entrenó este viernes en Los Aromos de cara a un partido crucial como el que jugará el próximo domingo a la hora 18 en el Estadio Campeón del Siglo por la fecha 10 del Torneo Clausura contra Danubio . El técnico aurinegro, Diego Aguirre, quitará a Matías Arezo de los titulares.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Los carboneros viven momentos difíciles desde lo anímico, ya que en las últimas horas se confirmó que David Terans tiene una lesión grave y todo indica que podría ser rotura del tendón de Aquiles de uno de sus pies, como informó Referí.

Además de David Terans, Peñarol perdió a Javier Cabrera, también por lesión y por el resto de la temporada, y sabe que no puede dar ventajas en la carrera por el título del Torneo Clausura, que le permitirá avanzar a la definición de la Liga AUF Uruguaya 2025.

En ese contexto, Diego Aguirre ha trabajado para arreglar algunas situaciones que le convencían.

SELECCIÓN URUGUAYA Los jugadores de la selección uruguaya que ya conocieron a Trionda, la pelota oficial del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

URUGUAYOS Los millonarios de Arabia Saudita también fichan a juveniles uruguayos: mirá el delantero de 18 años que pasó de Montevideo City Torque a Al Qadisiyah de Nahitan Nández

Según confió una fuente del club a Referí, el entrenador carbonero dejará de lado esta vez a Matías Arezo del equipo titular.

En los últimos compromisos, Aguirre había sorprendido colocando a un doble 9, con Arezo junto a Maximiliano Silvera.

Aguirre entrenó con dos futbolistas distintos en su lugar, volviendo a otra figura táctica.

En primera instancia, el DT colocó a Diego García como extremo, pero en otro entrenamiento, probó a Leandro Umpiérrez.

Si bien aún no confirmó quién de ellos jugará ante los danubianos, lo que está claro es que, al menos por lo que probó entre semana, Matías Arezo volverá al banco de suplentes.

El resto del equipo se mantiene tal como venía jugando, es decir con Brayan Cortés; Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade; Eric Remedi, Diego García o Leandro Umpiérrez; Leonardo Fernández y Maximiliano Silvera.