Los jugadores de la selección uruguaya que ya conocieron a Trionda, la pelota oficial del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

Al menos dos jugadores de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa ya conocieron y tuvieron en sus pies y manos la nueva pelota oficial de la Copa del Mundo de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, Trionda , que fue presentada este jueves por la FIFA.

Los jugadores Darwin Núñez y Manuel Ugarte ya tuvieron la pelota en sus manos y posaron en sus respectivas redes sociales con el flamante balón que combina alta tecnología y detalles que rinden tributo a los tres países anfitriones del torneo.

“El viaje comienza ahora”, señaló Darwin en sus redes , mientras que Ugarte presentó al “nuevo balón de la Copa del Mundo”.

Ambos jugadores de la celeste usan indumentaria de la firma que desarrolló el balón.

Trionda, la pelota del Mundial 2026

El balón, presentado en un evento en Nueva York, volvió a ser diseñado por la marca alemana Adidas, proveedora del esférico mundialista desde la cita de 1970.

"Me alegra y me enorgullece presentar el Trionda", dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. "Adidas ha creado un nuevo y emblemático balón mundialista, cuyo diseño encarna la unidad y la pasión de los países anfitriones".

"Estoy deseando ver los primeros goles con esta maravillosa pelota", afirmó el dirigente del máximo organismo del fútbol mundial.

La primera Copa del Mundo organizada por tres países, en la que competirán 48 selecciones, inspiró tanto el nombre como los detalles de esta pelota con toques verde, rojo y azul.

El balón luce también iconografía de cada nación anfitriona: hojas de arce de Canadá, el águila de México y estrellas de Estados Unidos.

En el centro del balón luce un triángulo, en referencia a la unión de los tres países norteamericanos, formado a partir de paneles que reproducen las ondas a las que hace referencia el nombre de la pelota.

Adidas también incorporó en Trionda avances tanto aerodinámicos como tecnológicos, que proporcionarán información de cada movimiento del balón.

Un sensor de movimiento de 500 Hz enviará datos precisos al sistema VAR en tiempo real, lo que ayudará a los árbitros en la toma de decisiones como los fuera de juego.

La presentación del balón es otro paso de la cuenta atrás hacia el Mundial norteamericano, cuyas entradas ya están a la venta y que celebrará su sorteo de la fase de grupos el 5 de diciembre en Washington DC.

Con base en AFP