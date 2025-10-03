Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / SELECCIÓN URUGUAYA

Los jugadores de la selección uruguaya que ya conocieron a Trionda, la pelota oficial del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

El flamante balón que combina alta tecnología y detalles que rinden tributo a los tres países anfitriones del torneo

3 de octubre 2025 - 11:52hs
Darwin Núñez con la pelota Trionda

Darwin Núñez con la pelota Trionda

Darwin Núñez con la pelota Trionda

Darwin Núñez con la pelota Trionda

Manuel Ugarte con la pelota Trionda

Manuel Ugarte con la pelota Trionda

Manuel Ugarte con la pelota Trionda

Manuel Ugarte con la pelota Trionda

Manuel Ugarte con la pelota Trionda

Manuel Ugarte con la pelota Trionda

Manuel Ugarte con la pelota Trionda

Manuel Ugarte con la pelota Trionda

Manuel Ugarte con la pelota Trionda

Manuel Ugarte con la pelota Trionda

Al menos dos jugadores de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa ya conocieron y tuvieron en sus pies y manos la nueva pelota oficial de la Copa del Mundo de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, Trionda, que fue presentada este jueves por la FIFA.

Los jugadores Darwin Núñez y Manuel Ugarte ya tuvieron la pelota en sus manos y posaron en sus respectivas redes sociales con el flamante balón que combina alta tecnología y detalles que rinden tributo a los tres países anfitriones del torneo.

Darwin Núñez con la pelota Trionda
Darwin Núñez con la pelota Trionda

Darwin Núñez con la pelota Trionda

“El viaje comienza ahora”, señaló Darwin en sus redes, mientras que Ugarte presentó al “nuevo balón de la Copa del Mundo”.

Trionda, la pelota del Mundial 2026
MUNDIAL 2026

La pelota del Mundial 2026: la FIFA presentó Trionda, el balón oficial de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Protestas en Marruecos se oponen al Mundial 2030
MUNDIAL 2030

"No queremos el Mundial 2030": violentas manifestaciones en Marruecos se oponen a la Copa del Mundo FIFA y piden "salud y no solo estadios"

Ambos jugadores de la celeste usan indumentaria de la firma que desarrolló el balón.

Manuel Ugarte con la pelota Trionda
Manuel Ugarte con la pelota Trionda

Manuel Ugarte con la pelota Trionda

Trionda, la pelota del Mundial 2026

El balón, presentado en un evento en Nueva York, volvió a ser diseñado por la marca alemana Adidas, proveedora del esférico mundialista desde la cita de 1970.

"Me alegra y me enorgullece presentar el Trionda", dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. "Adidas ha creado un nuevo y emblemático balón mundialista, cuyo diseño encarna la unidad y la pasión de los países anfitriones".

Manuel Ugarte con la pelota Trionda
Manuel Ugarte con la pelota Trionda

Manuel Ugarte con la pelota Trionda

"Estoy deseando ver los primeros goles con esta maravillosa pelota", afirmó el dirigente del máximo organismo del fútbol mundial.

La primera Copa del Mundo organizada por tres países, en la que competirán 48 selecciones, inspiró tanto el nombre como los detalles de esta pelota con toques verde, rojo y azul.

Trionda, la pelota del Mundial 2026
Trionda, la pelota del Mundial 2026

Trionda, la pelota del Mundial 2026

El balón luce también iconografía de cada nación anfitriona: hojas de arce de Canadá, el águila de México y estrellas de Estados Unidos.

En el centro del balón luce un triángulo, en referencia a la unión de los tres países norteamericanos, formado a partir de paneles que reproducen las ondas a las que hace referencia el nombre de la pelota.

Adidas también incorporó en Trionda avances tanto aerodinámicos como tecnológicos, que proporcionarán información de cada movimiento del balón.

Trionda, la pelota del Mundial 2026
Trionda, la pelota del Mundial 2026

Trionda, la pelota del Mundial 2026

Un sensor de movimiento de 500 Hz enviará datos precisos al sistema VAR en tiempo real, lo que ayudará a los árbitros en la toma de decisiones como los fuera de juego.

La presentación del balón es otro paso de la cuenta atrás hacia el Mundial norteamericano, cuyas entradas ya están a la venta y que celebrará su sorteo de la fase de grupos el 5 de diciembre en Washington DC.

Con base en AFP

Temas:

Mundial 2026 Marcelo Bielsa FIFA

Seguí leyendo

Las más leídas

Marcelo Bielsa suma más futbolistas del torneo local para la selección uruguaya, que jugará dos amistosos en Malasia
SELECCIÓN URUGUAYA

Marcelo Bielsa suma más futbolistas del torneo local para la selección uruguaya, que jugará dos amistosos en Malasia

Leonardo Fernández y David Terans
TORNEO CLAUSURA

Otra baja de peso para Diego Aguirre en Peñarol en la recta final del Torneo Clausura; esperan los resultados de los estudios para conocer si ya no juega más en 2025

Diego Aguirre
PEÑAROL

Diego Aguirre: "La solución a futuro va a ser que las decisiones de VAR sean tomadas por la inteligencia artificial"

Rodrigo Bentancur y su familia al renovar con Tottenham
URUGUAYOS

El importante anuncio de renovación de Rodrigo Bentancur y Tottenham y por el que Peñarol tendrá que esperar para verlo en el Campeón del Siglo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos