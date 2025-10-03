Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / MUNDIAL 2026

La pelota del Mundial 2026: la FIFA presentó Trionda, el balón oficial de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

La primera Copa del Mundo organizada por tres países inspiró tanto el nombre como los detalles de esta pelota con toques verde, rojo y azul

3 de octubre 2025 - 7:18hs
Trionda, la pelota del Mundial 2026

Trionda, la pelota del Mundial 2026

Foto: AFP
Trionda, la pelota del Mundial 2026

Trionda, la pelota del Mundial 2026

Foto: AFP
Trionda, la pelota del Mundial 2026

Trionda, la pelota del Mundial 2026

Foto: AFP
Trionda, la pelota del Mundial 2026

Trionda, la pelota del Mundial 2026

Foto: AFP
Trionda, la pelota del Mundial 2026

Trionda, la pelota del Mundial 2026

Foto: AFP

La FIFA presentó este jueves la pelota oficial de la Copa del Mundo 2026, denominada Trionda, que combina alta tecnología y detalles que rinden tributo a los tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

El balón, presentado en un evento en Nueva York, volvió a ser diseñado por la marca alemana Adidas, proveedora del esférico mundialista desde la cita de 1970.

Trionda, la pelota del Mundial 2026
Trionda, la pelota del Mundial 2026

Trionda, la pelota del Mundial 2026

"Me alegra y me enorgullece presentar el TRIONDA", dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. "Adidas ha creado un nuevo y emblemático balón mundialista, cuyo diseño encarna la unidad y la pasión de los países anfitriones".

Gianni Infantino en el Mundial de Clubes
MUNDIAL 2026

La millonaria cifra de dólares que repartirá la FIFA entre los clubes que cedan jugadores al Mundial 2026 y que incluye la fase de clasificación

Las mascotas oficiales del Mundial 2026: de izquierda a derecha Maple, el alce canadiense; Zayu, el jaguar mexicano, y Clutch, el águila americana
MUNDIAL 2026

Las mascotas del Mundial 2026: la FIFA presentó a Maple, Zayu y Clutch; mirá cómo son y lo que representan

"Estoy deseando ver los primeros goles con esta maravillosa pelota", afirmó el dirigente del máximo organismo del fútbol mundial.

Trionda, la pelota del Mundial 2026
Trionda, la pelota del Mundial 2026

Trionda, la pelota del Mundial 2026

La primera Copa del Mundo organizada por tres países, en la que competirán 48 selecciones, inspiró tanto el nombre como los detalles de esta pelota con toques verde, rojo y azul.

El balón luce también iconografía de cada nación anfitriona: hojas de arce de Canadá, el águila de México y estrellas de Estados Unidos.

Trionda, la pelota del Mundial 2026
Trionda, la pelota del Mundial 2026

Trionda, la pelota del Mundial 2026

En el centro del balón luce un triángulo, en referencia a la unión de los tres países norteamericanos, formado a partir de paneles que reproducen las ondas a las que hace referencia el nombre de la pelota.

Adidas también incorporó en Trionda avances tanto aerodinámicos como tecnológicos, que proporcionarán información de cada movimiento del balón.

Trionda, la pelota del Mundial 2026
Trionda, la pelota del Mundial 2026

Trionda, la pelota del Mundial 2026

Un sensor de movimiento de 500 Hz enviará datos precisos al sistema VAR en tiempo real, lo que ayudará a los árbitros en la toma de decisiones como los fuera de juego.

La presentación del balón es otro paso de la cuenta atrás hacia el Mundial norteamericano, cuyas entradas ya están a la venta y que celebrará su sorteo de la fase de grupos el 5 de diciembre en Washington DC.

AFP

Temas:

Mundial 2026 Pelota del Mundial FIFA Copa del Mundo 2026 Nueva York

Seguí leyendo

Las más leídas

Kike Olivera y su pareja Melanie Guevara
URUGUAYOS

El sentido mensaje de la pareja de Kike Olivera ante su compleja situación en Gremio: "Gracias a Dios él tiene la cabeza muy bien desarrollada"

Marcelo Bielsa suma más futbolistas del torneo local para la selección uruguaya, que jugará dos amistosos en Malasia
SELECCIÓN URUGUAYA

Marcelo Bielsa suma más futbolistas del torneo local para la selección uruguaya, que jugará dos amistosos en Malasia

Leonardo Fernández y David Terans
TORNEO CLAUSURA

Otra baja de peso para Diego Aguirre en Peñarol en la recta final del Torneo Clausura; esperan los resultados de los estudios para conocer si ya no juega más en 2025

Diego Polenta y Sebastián Coates en la práctica de Nacional
NACIONAL

Diego Polenta defendió a Sebastián Coates y su capitanía en Nacional, y pidió que los árbitros mantengan un criterio único

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos