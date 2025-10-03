"No queremos el Mundial 2030": violentas manifestaciones en Marruecos se oponen a la Copa del Mundo FIFA y piden "salud y no solo estadios"

Protestas en Marruecos se oponen al Mundial 2030

El recién creado colectivo de jóvenes marroquíes GenZ 212 pidió el jueves la dimisión del gobierno , tras una sexta noche consecutiva de manifestaciones para exigir mejores servicios sanitarios y educativos, que dejan tres muertos , además de protestar contra la realización del Mundial 2030 de fútbol en su país .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

La demanda se produjo después de que el jueves se celebraran nuevas protestas convocadas por ese movimiento, que nació en la plataforma Discord y del que no se conocen los fundadores.

Protestas en Marruecos se oponen al Mundial 2030

Los manifestantes c riticaron que el Gobierno marroquí destine recursos a la construcción de estadios de fútbol para el Mundial 2030 , que organizará junto a España y Portugal, del que también participarán Uruguay, Argentina y Paraguay con los partidos inaugurales, en lugar de invertirlos en el sector sanitario.

MUNDIAL 2030 "Quién pondría el dinero para el Estadio Centenario, no tengo idea": Orsi habló del encuentro con Infantino y dijo que es "difícil imaginar" el Mundial 2030 con 64 equipos

MUNDIAL 2030 Mundial 2030: en reunión con FIFA "quedó muy claro que no va a haber dinero público" y que Uruguay no va a "gastar un peso", dijo Lubetkin

En este contexto, corearon lemas como: "No queremos la copa del mundo, la salud primero".

En sus manifestaciones, GenZ 212 corea consignas como "No queremos el Mundial, la salud es prioritaria" o "El pueblo quiere salud y educación".

A protester displays a placard during a youth-led demonstration in a market area in Rabat on September 29, 2025, calling for reforms in the public health and education sectors. Dozens of youths were detained on September 29 in Morocco on the third day of Protestas en Marruecos se oponen al Mundial 2030 Foto: AFP

El reino, que coorganizará la Copa del Mundo de fútbol de 2030, emprendió grandes proyectos de infraestructura como la construcción de nuevos estadios, la ampliación de la red de trenes de alta velocidad y la modernización de varios aeropuertos.

El jueves, en la capital Rabat, manifestantes con banderas marroquíes exigieron "salud y no solo estadios", según un periodista de la AFP, quien afirmó que no se produjeron incidentes violentos.

Protestas en Marruecos

El grupo GenZ 212, que hace referencia al indicativo telefónico de Marruecos, se describe como un "espacio de debate" sobre "cuestiones que afectan a todos los ciudadanos, como la salud, la educación y la lucha contra la corrupción". Afirma actuar por "amor a la patria y al rey" Mohamed VI.

"Exigimos la destitución del actual gobierno por su incapacidad para proteger los derechos constitucionales de los marroquíes y responder a sus demandas sociales", aseguró GenZ 212.

Protesters chant slogans during a youth-led demonstration for social justice and demanding improvements to the public health and education sectors, outside the parliament building in Rabat on September 27, 2025. Abdel Majid BZIOUAT / AFP Protestas en Marruecos se oponen al Mundial 2030 Foto: AFP

El grupo también exigió la "liberación de todos los detenidos en relación con las protestas pacíficas", algunas de las cuales, sin embargo, se han visto salpicadas por incidentes violentos.

Antes de su sexta noche de movilización, GenZ 212 había subrayado que rechaza "cualquier forma de violencia, de vandalismo o de disturbio".

El primer ministro marroqui, Aziz Akhannouch, lamentó más temprano la muerte de tres personas durante los inéditos incidentes violentos de la víspera.

"Lamentablemente, registramos la muerte de tres personas" tras "los deplorables acontecimientos de los últimos dos días", declaró el jefe del gobierno en su primera intervención desde el inicio de las manifestaciones.

Members of the security forces detain a protester during a youth-led demonstration in Rabat on September 29, 2025, calling for reforms in the public health and education sectors. Dozens of youths were detained on September 29 in Morocco on the third day o Protestas en Marruecos se oponen al Mundial 2030 Foto: AFP

Las protestas empezaron el sábado en el sur del país tras la muerte de ocho mujeres embarazadas que habían sido admitidas en un hospital público para que les practicaran cesáreas.

El primer ministro expresó la voluntad del gobierno de "responder a las reivindicaciones sociales" de los jóvenes y mostró "su disposición a dialogar".

Con base en AFP y EFE