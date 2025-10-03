Dólar
/ Nacional / ECONOMÍA

La población uruguaya tiene expectativas "moderadamente favorable" sobre la economía, según la última encuesta de Equipos

Aquellos que creen que en un año la economía estará mejor (o mucho mejor), superan en hasta 12 puntos a lo que creen que estará peor (o mucho peor)

3 de octubre 2025 - 9:29hs
Encuesta sobre la economía

Encuesta sobre la economía

pexels

Equipos Consultores divulgó una nueva encuesta con datos sobre la percepción de la gente en cuanto a la situación económica actual, sus expectativas rumbo a los próximos 12 meses, su confianza en la economía actual y su opinión en cuanto a su posición ideológica.

Los datos sobre las percepciones acerca de la situación económica muestran una "fuerte concentración" en los juicios "intermedios", es decir, las opiniones ni buenas ni malas, "con un equilibrio casi absoluto entre juicios positivos y negativos".

image
"Las percepciones económicas parecen estar ajustando a la baja luego de finalizado el ciclo electoral, proceso que ha sido frecuente al inicio de la mayoría de los últimos gobiernos", informaron.

image

En cuanto a los próximos 12 meses, los juicios presentan también un "escenario dividido", pero con un saldo "moderadamente favorable".

Aquellos que creen que en un año la economía estará mejor (o mucho mejor), superan en hasta 12 puntos a lo que creen que estará peor (o mucho peor).

image

Desde Equipos Consultores apuntan que las visiones "optimistas" sobre el futuro de la economía han "descendido" en los últimos meses, una vez "finalizada la campaña electoral y en el primer semestre del nuevo gobierno".

image

Índice de Confianza y opinión económica e ideología

El Índice de Confianza en la Economía elaborado por la encuestadora, donde se combinan las percepciones actuales y futuras, se sitúa en "12 puntos positivos", mostrando una "caída de 5 puntos respecto a junio".

image

En cuanto a la opinión según todos los segmentos ideológicos, los juicios sobre la situación económica son "muy similares".

"Sin embargo, las expectativas futuras sí varían ideológicamente. Entre los votantes de izquierda predomina el optimismo, mientras que entre los votantes de derecha hay opiniones divididas (de saldo negativo)", aseguran.

image
image

Ficha técnica

El presente informe fue elaborado sobre la base de una encuesta realizada por Equipos Consultores entre el 12 de agosto y el 9 de septiembre de 2025, combinando una metodología presencial (cara a cara) y telefónica (telefonía celular).

El universo de estudio de las encuestas presenciales fueron todas las personas de 18 años y más, residentes en el país con telefonía celular.

El tamaño muestral efectivo fue de 1071 casos (671 casos presenciales y 400 telefónicos). El margen de error máximo esperado para una encuesta de 1071 casos es de +- 3.0%, dentro de un intervalo de confianza del 95%.

Las personas encuestadas de forma presencial fueron seleccionadas del total en base a una muestra estratificada, probabilística, multietápica de hogares, que utiliza cuotas de sexo y edad para la elección final del entrevistado.

Las personas entrevistadas a través de telefonía celular fueron seleccionadas mediante una muestra probabilística que utiliza el sistema RDD, con cuotas de sexo y edad en la selección final del entrevistado.

Los resultados fueron ajustados según sexo, edad, zona, nivel educativo, condición de ocupación, tipo de vivienda y voto anterior de los encuestados.

La encuesta regular de Equipos Consultores es financiada por múltiples clientes: medios de comunicación, organizaciones sociales, empresas privadas, organismos internacionales y partidos políticos, entre otros.

