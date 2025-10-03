"La famosa vendetta": adscripta de DDHH cesada cuestionó gestión de Collette Spinetti frente a la Secretaría

María Elisa Areán , recientemente cesada como adscripta de la Secretaría de Derechos Humanos por Collette Spinetti , presidenta del organismo, señaló que el trato y el diálogo dentro de la secretaría no eran buenos y que había "gritos portazos permanentemente" . Además, apuntó que la gente se sentía "incómoda y atemorizada" al momento de trabajar y que ella fue "insultada" en varias ocasiones.

En entrevista con el programa La Pecera (Azul FM), conducido por el periodista Ignacio Álvarez, Areán señaló que fue asignada como adscripta por pedido de Spinetti, sin embargo, fue ella misma quien solicitó su cese en los últimos días .

En cuanto a los otros cuatro funcionarios despedidos, aseguró que el hecho la tomó por sorpresa y confesó que está "indignada" .

De acuerdo con esta, hasta el momento no recibió "motivos" que expliquen su despido y el de los otros. Al ser consultada sobre si su salida podría estar vinculada con la decisión del sector PAIS de retirar su apoyo a Spinetti, Areán señaló que es el "razonamiento más lógico". "La famosa vendetta" , apuntó.

Además, aclaró que "es una gran mentira que el sector la expulsó" y aseguró que ella misma se dio de baja voluntariamente en mayo, a través de un grupo de WhatsApp, para no hacer política.

También indicó que la frentista dejó de participar activamente en la agrupación en mayo y luego, hace algunas semanas, el sector le retiró su apoyo de manera oficial.

Entre las razones para su expulsión de PAIS, reiteró, fue su manejo dentro de la Secretaría de Derechos Humanos. "Con este último hecho reafirmo lo que digo. No se le puede pegar una patada a los funcionarios que tienen una expertise y seguir trabajando con esa falta de experiencia y trayectoria", aseveró.

Areán criticó la falta de un "hilo conductor" de trabajo, la ausencia de "lineamientos políticos" claros o la carencia de organización.

Preguntada por la situación de Thomas Bertón, expareja de Spinetti y con quien viaja "siempre", mencionó que nunca ocultó que había estado en una relación con la frenteamplista.

"Fue extraño, algunos que lo sabíamos, no lo entendimos muchos, porque esas cosas no hay necesidad de hacerlas, pero los que no lo sabían quedaron un poco sorprendidos", dijo y añadió que la decisión de su contratación estuvo en manos de Collette.

Bertón vivía en Colonia y al ser contratado se mudó a Montevideo, siendo alojado por su expareja para que "no gaste dinero" en transporte.

En cuanto al currículum del joven, dijo que le llamó "poderosamente la atención", porque "en lo que siempre se hizo hincapié fue en la capacidad y la sensibilidad, además de la profesionalidad y trayectoria en derechos humanos".

"No es un demérito haber atendido en un bar, pero creo que ahí los derechos humanos aplican únicamente en el trato", destacó.

Areán también abordó la cuestión de la diversidad dentro del equipo cercano a Spinetti e indicó que este tiene una "amplia gama" de orientaciones sexuales y que los despedidos eran "todos heterosexuales".

"Nos sentimos discriminados", afirmó, y criticó la actitud de Colette hacia ella y los demás funcionarios. "Recibí insultos de su parte", aseguró.

De acuerdo con esta, tanto el trato como el diálogo no eran buenos. Había "gritos y portazos permanentemente", la gente se sentía "incómoda y atemorizada".

La situación llegó a tal punto que, tras el anuncio de su despido, Areán relató un episodio que consideró "excesivo". "Mientras estábamos recogiendo nuestras cosas, pusieron una llave en la puerta del edificio y al día siguiente había dos efectivos policiales. Me parece agresivo y excesivo", dijo.

Para Areán, la secretaría de Spinetti parece gobernar para "algunas minorías" y no para el conjunto de la población. "Si no aplaudís o no haces lo que te indican, no sos bien visto", explicó, describiendo cómo las discrepancias con la gestión de Spinetti la llevaron a quedar "afuera" del equipo.

La exfuncionaria recientemente se reunió con el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, a quien le planteó todo lo ocurrido. Luego, este se "comprometió" a articular para que el gobierno les diera las "explicaciones" ante los despidos y las situaciones ocurridas.

Areán fue recientemente cesada de su cargo como adscripta de presidencia en la Secretaría de Derechos Humanos por la presidenta del ente, Colette Spinetti. Junto a ella, y según informó en primera instancia El País, se cesó a otros cuatro funcionarios.

Este hecho ocurre poco después de que a la presidenta de la Secretaría le fuera retirado el apoyo del sector PAIS del FA.

Desde la agrupación explicaron que esta decisión se tomó luego de que se produjeran "diferencias sobre algunas decisiones políticas" que tomó la jerarca en el desempeño de su gestión.