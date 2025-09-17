Dólar
/ Nacional / POLÍTICA

Sector del Frente Amplio que integraba Colette Spinetti, secretaria de Derechos Humanos, le retiró el apoyo

Fuentes de la agrupación marcaron su discrepancia con los "gastos excesivos" en los que, aseguran, incurre Spinetti desde la Secretaría de Derechos Humanos; la decisión fue tomada antes del evento con drag queens en Torre Ejecutiva

17 de septiembre 2025 - 16:03hs
Collette Spinetti, secretaria de Derechos Humanos en el evento&nbsp;Hacia el fortalecimiento de los Derechos Humanos de las personas LGBTIQ+: territorios diversos

Foto: Presidencia de la República

PAIS, el sector político del Frente Amplio (FA) que integraba la secretaria de Derechos Humanos, Colette Spinetti, le retiró su apoyo y confianza política, luego de que se produjeran "diferencias sobre algunas decisiones políticas" que tomó la jerarca en el desempeño de su gestión.

La decisión fue tomada días atrás.

El 15 de setiembre el secretario general del sector, Miguel Sejas, firmó una declaración –dada a conocer en primera instancia por El País y a la que accedió El Observador– dirigida al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, comunicando la decisión.

Dentro del sector PAIS, en tanto, apuntaron a El Observador la discrepancia con "gastos excesivos" asociados a reuniones que organiza la Secretaría de Derechos Humanos –por ejemplo en los servicios de catering– y en el "número de viajes y personas" de delegaciones que integran las salidas al interior. La decisión de retirar la confianza a Spinetti fue previa a la performance artística que generó polémica.

En la declaración que se hizo pública, el sector –que hizo un acuerdo electoral en las pasadas elecciones con el Movimiento de Participación Popular (MPP)– aclara que el nombramiento de Spinetti al frente de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia no fue propuesto por la agrupación.

"Queremos dejar especial constancia que, el nombramiento de la mencionada compañera, a cargo de la Secretaría de DDHH de Presidencia, es una designación que ha sido realizada desde el gobierno en el ejercicio de sus legítimos derechos. Sin perjuicio de ello, nos interesa dejar establecido a título expreso, que nuestro sector, no propuso, ni expresó opinión respecto al cargo que le fuera adjudicado", afirma la carta.

Y agrega que, seis meses después de instalado el gobierno, es "necesario" expresar las "amplias diferencias" que existen entre el sector y Spinetti, en relación a "algunas decisiones políticas tomadas por la compañera, en la gestión que viene llevando adelante".

"Por lo expuesto, queremos dar cuenta que la Prof. Collette Spinetti no nos representa y estamos retirándole nuestro apoyo y confianza política", sostiene el texto.

Por último, reivindica el aporte fianciero que los cargos de gobierno deben hacer al Frente Amplio. "Es ética y moralmente una obligación que cada compañero o compañera debe asumir de manera ineludible", afirmaron.

Según supo El Observador, en el sector existe malestar por el incumplimiento de este compromiso de parte de Spinetti.

