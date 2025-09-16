Performance artística de una drag queen en Torre Ejecutiva: Manini lo tildó de "lamentable" y Da Silva se preguntó si era necesario

La performance artística de una drag queen que se presentó al término de una actividad oficial en Torre Ejecutiva generó críticas de algunos dirigentes políticos , como el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, que lo tildó de " lamentable ", y el senador blanco Sebastián Da Silva , que se preguntó si era algo necesario .

La presentación de la drag Negrashka Fox (nombre con el que fue presentada y como se identifica en redes sociales) se produjo al cierre de la actividad " Hacia el fortalecimiento de los Derechos Humanos de las personas LGBTIQ+: territorios diversos ”, que se celebró en uno de los salones de actos de la Torre Ejecutiva.

Según el portal de Presidencia de la República, el evento se realizó en el marco del mes de la diversidad que se conmemora en setiembre. La actividad fue descripta como una jornada que "incluyó aportes de la sociedad civil y la academia, así como la presentación de un informe sobre trayectorias laborales de personas trans, entre otros temas".

Presidencia también informó que la actividad fue una iniciativa de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia , cuya titular es Collete Spinetti, quien hizo un repaso por la situación actual de los colectivos LGBTIQ+.

Spinetti consideró que Uruguay "es una isla" en materia de derechos para estos grupos.

Sin embargo, la performance de la drag Negrashka Fox generó críticas.

¿Realmente debemos bancar esto?

Lamentable...pic.twitter.com/90nfgDrUyS — Gral. Guido Manini (@GuidoManiniRios) September 16, 2025

El líder cabildante se preguntó si la Presidencia de la República era el ámbito "apropiado" para este tipo de demostraciones. "Lamentable", calificó y se preguntó si había "menores presentes". "¿Realmente debemos bancar esto?".

Por su parte, el senador Da Silva se preguntó si era necesario. "¿Este tipo de cosas fomenta el valor de la diversidad? ¿Alguien puede imaginar la generación de empatía hacia minorías haciendo esto?", escribió en X.