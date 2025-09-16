Dólar
Compra 38,95 Venta 41,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
bruma
Miércoles:
Mín  14°
Máx  21°

Siguenos en:

/ Nacional / PRESIDENCIA

Performance artística de una drag queen en Torre Ejecutiva: Manini lo tildó de "lamentable" y Da Silva se preguntó si era necesario

La performance se dio al final de la actividad "Hacia el fortalecimiento de los Derechos Humanos de las personas LGBTIQ+: territorios diversos" por el mes de la diversidad

16 de septiembre 2025 - 18:41hs
Parte de la presentación de Negrashka Fox

Parte de la presentación de Negrashka Fox

Parte de la presentación de Negrashka Fox

Parte de la presentación de Negrashka Fox

Foto: captura Youtube Presidencia de la República

La performance artística de una drag queen que se presentó al término de una actividad oficial en Torre Ejecutiva generó críticas de algunos dirigentes políticos, como el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, que lo tildó de "lamentable", y el senador blanco Sebastián Da Silva, que se preguntó si era algo necesario.

La presentación de la drag Negrashka Fox (nombre con el que fue presentada y como se identifica en redes sociales) se produjo al cierre de la actividad "Hacia el fortalecimiento de los Derechos Humanos de las personas LGBTIQ+: territorios diversos”, que se celebró en uno de los salones de actos de la Torre Ejecutiva.

Según el portal de Presidencia de la República, el evento se realizó en el marco del mes de la diversidad que se conmemora en setiembre. La actividad fue descripta como una jornada que "incluyó aportes de la sociedad civil y la academia, así como la presentación de un informe sobre trayectorias laborales de personas trans, entre otros temas".

Más noticias
blanca rodriguez dijo que da silva dio un discurso de odio contra viera y ojeda le respondio con algunas precisiones
SENADORES

Blanca Rodríguez dijo que Da Silva dio "un discurso de odio" contra Viera y Ojeda le respondió con "algunas precisiones"

Guido Manini Ríos durante la entrevista con El Observador
ENTREVISTA

Manini Ríos sobre cambios tributarios en el Presupuesto: "Pienso que lo podemos apoyar porque da la impresión de que es justo lo que se está proponiendo"

Presidencia también informó que la actividad fue una iniciativa de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, cuya titular es Collete Spinetti, quien hizo un repaso por la situación actual de los colectivos LGBTIQ+.

Spinetti consideró que Uruguay "es una isla" en materia de derechos para estos grupos.

Sin embargo, la performance de la drag Negrashka Fox generó críticas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GuidoManiniRios/status/1968041593698652616&partner=&hide_thread=false

El líder cabildante se preguntó si la Presidencia de la República era el ámbito "apropiado" para este tipo de demostraciones. "Lamentable", calificó y se preguntó si había "menores presentes". "¿Realmente debemos bancar esto?".

Por su parte, el senador Da Silva se preguntó si era necesario. "¿Este tipo de cosas fomenta el valor de la diversidad? ¿Alguien puede imaginar la generación de empatía hacia minorías haciendo esto?", escribió en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/camboue/status/1967981290327773283&partner=&hide_thread=false
Temas:

Drag Queen Torre Ejecutiva Guido Manini Ríos Cabildo Abierto Da Silva

Seguí leyendo

Las más leídas

Tres oficiales de la Armada muy comprometidos en el caso de desaparición de decenas de toneladas de carne
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

Tres oficiales de la Armada muy comprometidos en el caso de desaparición de decenas de toneladas de carne

Meteorólogos anunciaron mal tiempo para esta semana
PRONÓSTICO

"Tendremos varios problemas": meteorólogos anunciaron la llegada de un frente frío y un ciclón que se intensificará el fin de semana

Fiscal que condenó a Romina Celeste por denuncia falsa contra Orsi reveló presiones de la fiscal Ghione por información del caso Penadés
INDAGATORIA PENAL

Fiscal que condenó a Romina Celeste por denuncia falsa contra Orsi reveló presiones de la fiscal Ghione por información del caso Penadés

Guillermo Tolosa
POLÍTICA MONETARIA

"Llegó la hora del peso": presidente del BCU habló del plan "destete", un nuevo impulso para la desdolarización

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos