Comisión del Senado archivó pedido de sanciones por insultos y agresiones entre Da Silva y Nicolás Viera; lo deberá tratar el pleno de la cámara

La Comisión de Constitución y Legislación del Senado votó por unanimidad el archivo por pedido de sanciones por los insultos y agresiones entre los legisladores Sebastián da Silva y Nicolás Viera , durante la interpelación al ministro Alfredo Fratti por la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC).

Durante esa sesión, el senador Viera acusó a Da Silva "de ser parte" de la "estafa" de Conexión Ganadera y el nacionalista le respondió diciéndole "puto de mierda" , entre otros insultos.

Los senadores del Frente Amplio habían afirmado que iban a solicitar la aplicación del artículo 115 de la Constitución de la República a raíz del insulto de Da Silva a Viera, lo que generó que los legisladores de la oposición se retiraran de la coordinación parlamentaria por acusar a la coalición de izquierda de no cumplir con la palabra. También habían pedido sancionar la conducta de Viera .

El artículo 115 establece que cada cámara puede " corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas". Para esto se requiere una mayoría de dos tercios con la que ninguna coalición cuenta.

Sin embargo, este martes, esta Comisión del Senado se votó por unanimidad recomendar "el archivo de los pedidos de sanción realizados en el marco del artículo 115 de la Constitución", según afirmó el senador Andrés Ojeda en redes sociales.

Se votó por unanimidad en Comisión de Constitución y Legislación del @SenadoUy el archivo de los pedidos de sanción realizados en el marco del artículo 115 de la Constitución, por los hechos ocurridos en la interpelación al Ministro Fratti.

— Andrés Ojeda (@AndresOjedaOk) September 9, 2025

El secretario general del Partido Colorado, también aseguró que mañana la Cámara alta "votará el archivo definitivo" del pedido de estas sanciones.

El legislador colorado ya había citado previamente por esta polémica el artículo 112 de la Constitución. Esta reglamentación indica que "los senadores y los representantes jamás serán responsables por los votos y opiniones que emitan durante el desempeño de sus funciones".

Días después del incidente en el Senado, Da Silva llamó a Radio Universal cuando Viera estaba dando una entrevista y le pidió disculpas al aire.