Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  11°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Nacional / SENADORES

Comisión del Senado archivó pedido de sanciones por insultos y agresiones entre Da Silva y Nicolás Viera; lo deberá tratar el pleno de la cámara

El senador frenteamplista acusó al nacionalista de "ser parte" de la "estafa" de Conexión Ganadera y el este le contestó diciéndole "puto de mierda", entre otros insultos

9 de septiembre 2025 - 18:30hs
Sebastián Da Silva y Nicolás Viera
Foto: Inés Guimaraens

La Comisión de Constitución y Legislación del Senado votó por unanimidad el archivo por pedido de sanciones por los insultos y agresiones entre los legisladores Sebastián da Silva y Nicolás Viera, durante la interpelación al ministro Alfredo Fratti por la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC).

Durante esa sesión, el senador Viera acusó a Da Silva "de ser parte" de la "estafa" de Conexión Ganadera y el nacionalista le respondió diciéndole "puto de mierda", entre otros insultos.

Los senadores del Frente Amplio habían afirmado que iban a solicitar la aplicación del artículo 115 de la Constitución de la República a raíz del insulto de Da Silva a Viera, lo que generó que los legisladores de la oposición se retiraran de la coordinación parlamentaria por acusar a la coalición de izquierda de no cumplir con la palabra. También habían pedido sancionar la conducta de Viera.

Más noticias
Nicolás Viera y Sebastián Da Silva
PARLAMENTO

Frente Amplio solicitó al Senado aplicarle a Da Silva artículo que permite suspenderlo "por desorden de conducta"

Nicolás Viera y Sebastián Da Silva
DISCULPAS

Las "tres disculpas" que pidió Da Silva en el Senado y la razón por la que Viera no realizará denuncia penal

El artículo 115 establece que cada cámara puede "corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas". Para esto se requiere una mayoría de dos tercios con la que ninguna coalición cuenta.

Sin embargo, este martes, esta Comisión del Senado se votó por unanimidad recomendar "el archivo de los pedidos de sanción realizados en el marco del artículo 115 de la Constitución", según afirmó el senador Andrés Ojeda en redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/andresojedaok/status/1965512128460141038?s=48&t=3b-y2RfB_5q8KfdGQd8VPQ&partner=&hide_thread=false

El secretario general del Partido Colorado, también aseguró que mañana la Cámara alta "votará el archivo definitivo" del pedido de estas sanciones.

El legislador colorado ya había citado previamente por esta polémica el artículo 112 de la Constitución. Esta reglamentación indica que "los senadores y los representantes jamás serán responsables por los votos y opiniones que emitan durante el desempeño de sus funciones".

Días después del incidente en el Senado, Da Silva llamó a Radio Universal cuando Viera estaba dando una entrevista y le pidió disculpas al aire.

Temas:

Cámara de Senadores Sebastián Da Silva Nicolás Viera Conexión Ganadera Alfredo Fratti

Seguí leyendo

Las más leídas

Fachada de la Suprema Corte de Justicia
ARGENTINA

Cómo es el proceso en Uruguay tras la denuncia del gobierno argentino contra un canal de streaming por "espionaje ilegal"

Uruguay
ELIMINATORIAS

A qué hora juega Chile vs Uruguay hoy por Eliminatorias y por dónde verlo en vivo

Eligieron Uruguay para probar una máquina que enfría bebidas en 30 segundos, sellaron alianza con las principales cadenas de supermercados y ahora buscan posicionarse en un nuevo segmento
INNOVACIÓN

Eligieron Uruguay para probar una máquina que enfría bebidas en 30 segundos, sellaron alianza con las principales cadenas de supermercados y ahora buscan posicionarse en un nuevo segmento

Archivo. Tabaré Aguerre
DECISIÓN

Tabaré Aguerre vuelve al ruedo: el exministro de Ganadería tendrá rol técnico en coordinación de la política de riego que implementará el gobierno de Yamandú Orsi

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos