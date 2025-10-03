Dólar
Los millonarios de Arabia Saudita también fichan a juveniles uruguayos: mirá el delantero de 18 años que pasó de Montevideo City Torque a Al Qadisiyah de Nahitan Nández

Al Qadisiyah, el equipo de Nahitan Nández y Gastón Álvarez, acordó un pase en préstamo por un año con opción a compra con el juvenil uruguayo Fernando Formoso, de 18 años

3 de octubre 2025 - 11:20hs
Además de jugadores uruguayos consagrados y reconocidos a nivel internacional, comoDarwin Núñez, Nahitan Nández, o el campeón del mundo sub 20Luciano Rodríguez, por quienes desembolsaron cifras millonarias, los clubes de Arabia Saudita también comienzan a fichar juveniles del fútbol de la AUF.

Así ocurrió en los pasados días, cuando Al Qadisiyah, el equipo de Nández y Gastón Álvarez, arregló con el futbolista uruguayo Fernando Formoso, de 18 años.

Este joven delantero nacido en Tacuarembó despertó el interés del club saudí y dejó Montevideo City Torque para firmar por una temporada cedido a préstamo con opción a compra.

Con los "ciudadanos" tiene un partido oficial en Primera división al jugar 9 minutos ante Juventud de Las Piedras por el Torneo Intermedio el pasado 24 de mayo.

Fefo, así lo llaman por su apodo, está en el proceso de la próxima selección uruguaya sub 20.

En los ocho meses que disputó en esta temporada antes de viajar a Arabia Saudita, en sub 19 llevaba anotados 14 goles, mientras que en Tercera había marcado 9 tantos, lo que da un total de 23 conquistas en 2.400 minutos jugados en ambas categorías.

Entena con la Primera de Al Qadisiyah con el apoyo de los uruguayos

Por ser generación 2007, Formoso no ocupa cupo de extranjero en Al Qadisiyah y puede jugar en las categorías sub 18 y sub 21 del club.

Por sus condiciones, en sus dos primeras semanas en su nuevo equipo el juvenil ya ha tenido cinco entrenamientos con el plantel principal, para ejercer el rol del argentino Mateo Retegui como suplente.

Además, cuenta con el apoyo de Gastón Álvarez y Nahitan Nández, quienes lo han arropado y lo recibieron muy bien.

