Los millonarios de Arabia Saudita también fichan a juveniles uruguayos: mirá el delantero de 18 años que pasó de Montevideo City Torque a Al Qadisiyah de Nahitan Nández

Fernando Formoso en Al Qadisiyah junto al empresario Juan Andrés Gragnulatti (i)

Además de jugadores uruguayos consagrados y reconocidos a nivel internacional, como Darwin Núñez , Nahitan Nández, o el campeón del mundo sub 20 Luciano Rodríguez , por quienes desembolsaron cifras millonarias, los clubes de Arabia Saudita también comienzan a fichar juveniles del fútbol de la AUF .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Así ocurrió en los pasados días, cuando Al Qadisiyah, el equipo de Nández y Gastón Álvarez, arregló con el futbolista uruguayo Fernando Formoso, de 18 años .

Este joven delantero nacido en Tacuarembó despertó el interés del club saudí y dejó Montevideo City Torque para firmar por una temporada cedido a préstamo con opción a compra .

URUGUAYOS El paseo de Luciano Rodríguez por el desierto de Arabia Saudita y en medio de unos días de vacaciones en Neom SC

ARABIA SAUDITA Como un saudí más: mirá el impresionante look de Luciano Rodríguez y sus compañeros de Neom SC y a qué se debió su vestimenta

Con los "ciudadanos" tiene un partido oficial en Primera división al jugar 9 minutos ante Juventud de Las Piedras por el Torneo Intermedio el pasado 24 de mayo.

Fernando Formoso en Al Qadisiyah junto al empresario Juan Andrés Gragnulatti (i) Fernando Formoso en Al Qadisiyah junto al empresario Juan Andrés Gragnulatti (i)

Fefo, así lo llaman por su apodo, está en el proceso de la próxima selección uruguaya sub 20.

En los ocho meses que disputó en esta temporada antes de viajar a Arabia Saudita, en sub 19 llevaba anotados 14 goles, mientras que en Tercera había marcado 9 tantos, lo que da un total de 23 conquistas en 2.400 minutos jugados en ambas categorías.

Fernando Formoso en Al Qadisiyah Fernando Formoso en Al Qadisiyah junto al empresario Juan Andrés Gragnulatti (i)

Entena con la Primera de Al Qadisiyah con el apoyo de los uruguayos

Por ser generación 2007, Formoso no ocupa cupo de extranjero en Al Qadisiyah y puede jugar en las categorías sub 18 y sub 21 del club.

Fernando Formoso en Al Qadisiyah junto al empresario Juan Andrés Gragnulatti (i) Fernando Formoso en Al Qadisiyah junto al empresario Juan Andrés Gragnulatti (i)

Por sus condiciones, en sus dos primeras semanas en su nuevo equipo el juvenil ya ha tenido cinco entrenamientos con el plantel principal, para ejercer el rol del argentino Mateo Retegui como suplente.

Además, cuenta con el apoyo de Gastón Álvarez y Nahitan Nández, quienes lo han arropado y lo recibieron muy bien.