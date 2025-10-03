Delincuentes balearon a un grupo de personas durante el ensayo de una comparsa: hay tres mujeres graves

Durante un ensayo de la comparsa Al Son de Tula en la noche del jueves, cuatro personas resultaron gravemente heridas tras ser baleadas por un grupo delincuentes en moto , según confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

De acuerdo con el parte policial, el hecho, divulgado en primera instancia por Subrayado, ocurrió sobre las 23:00 horas en la intersección de las calles Capitán Tula y Pasaje Olimar, en barrio Casavalle .

Tras ser alertados por disparos de arma de fuego, un móvil policial se dirigió al lugar y allí, en diálogo con testigos, constató la ocurrencia de la balacera con varias personas heridas .

Tres mujeres de 34, 28 y 21 años fueron trasladas por particulares a la clínica Badano Repetto, mientras que un joven de 22 años fue llevado a la Policlínica de Malinas.

A la víctima de 34 años, el personal médico le diagnosticó una herida de arma de fuego en el abdomen con entrada y salida, siendo trasladada en estado grave rumbo a la Médica Uruguaya.

La mujer de 28 años, por su parte, sufrió una herida de arma con entrada y salida sobre su pierna izquierda, ingresando al centro médico en estado grave.

La joven de 21 años también fue ingresada en estado grave con una herida de arma de fuego sobre el cráneo.

Finalmente, el hombre de 22 años fue diagnosticando con una "herida de arma de fuego en la rodilla derecha" y en la pierna izquierda.

De acuerdo con una de las víctimas, todos se encontraban mirando el desfile de la comparsa cuando aparecieron dos motos con cuatro ocupantes buscando a un hombre llamado Matías y, al no localizarlo, efectuaron varios disparos contras las personas que se encontraban en el lugar.

Ante este hecho, la comparsa Al Son de Tula emitió un comunicado público donde aclaró que los hechos ocurridos fueron "totalmente ajenos al grupo".

"Si bien los episodios sucedieron en el lugar donde ensayamos, reiteramos de forma categórica: fueron ajenos, completamente ajenos a Al Son de Tula", aseguran.

Desde el grupo informaron que todos sus integrantes se encuentran "bien" y que las personas heridas "no forman parte de comparsa", aunque sí suelen ser acompañantes "en cada ensayo". "Por ese motivo también quedamos a disposición de ellas para lo que necesiten", aseguran.

"Desconocemos los motivos, las personas involucradas y el porqué de lo sucedido. Rechazamos y no aceptamos la violencia bajo ninguna circunstancia ni concepto. En nuestros cuatro años de trayectoria es la primera vez que atravesamos una situación de este tipo, y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con respeto, unión y alegría", cerraron.