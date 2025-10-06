Dólar
PATRIMONIO

Día del Patrimonio 2025 en imágenes: así se vivió la celebración este fin de semana

La consigna para esta edición 31° del Día del Patrimonio fue "1825 - 1830 Bicentenario en todos los pagos"

6 de octubre 2025 - 11:02hs
Día del Patrimonio 2025

Día del Patrimonio 2025

Gastón Britos / FocoUy

Este sábado y domingo se celebró en Uruguay el Día del Patrimonio 2025, en una edición que destacó los 200 años del "segundo proceso de emancipación del territorio que habitamos y que dio lugar al nacimiento del Estado Uruguayo", destacaron desde la web de Presidencia.

Luego de un primer período revolucionario (1811-1820) en el que la Banda Oriental del virreinato español del Río de la Plata se autoproclamó Provincia integrante del proyecto federal artiguista, se produjo la invasión portuguesa que la anexó al imperio lusobrasileño.

En abril de 1825 los orientales iniciaron una nueva etapa de lucha que comenzó con el desembarco de los Treinta y Tres en la Agraciada y la Acción de Dolores en abril, la instalación en junio de un gobierno provisorio en Florida donde se reunió la asamblea que declaró la independencia del Brasil y la anexión a las Provincias Unidas el 25 de agosto, y continuó con triunfos militares en las batallas de Rincón y de Sarandí.

Esta sucesión de episodios fue decisiva para el desarrollo de un conflicto internacional que terminó con la Convención Preliminar de Paz de 1828 y la Constitución del Estado Oriental del Uruguay en 1830.

La consigna para esta edición 31° del Día del Patrimonio fue "1825 - 1830 Bicentenario en todos los pagos".

Las imágenes que dejó la celebración del Día del Patrimonio en Uruguay

Día del Patrimonio 2025.1
Día del Patrimonio 2025.2
Día del Patrimonio 2025.3
Día del Patrimonio 2025.4
Día del Patrimonio 2025.5 (2)
Día del Patrimonio 2025.6
Día del Patrimonio 2025.7
Día del Patrimonio 2025.8
Día del Patrimonio 2025.9
Día del Patrimonio 2025.10
Día del Patrimonio 2025.11
Día del Patrimonio 2025.12
