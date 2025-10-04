Dólar
Compra 38,65 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
muy nuboso
Domingo:
Mín  13°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / MERCADOS

Inversiones en IA podrían provocar "burbuja" pero aportarán beneficios "inmensos", según Jeff Bezos

Durante la Tech Week en Turín, el fundador de Amazon comparó el auge actual de la inteligencia artificial con anteriores burbujas tecnológicas

4 de octubre 2025 - 11:30hs
Jeff Bezos
Jeff Bezos MARK RALSTON / AFP

Las inversiones masivas en inteligencia artificial (IA) podrían provocar una "burbuja" pero sus "beneficios" serán "inmensos", declaró el viernes el director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, durante la Tech Week, una conferencia sobre tecnología celebrada en la ciudad italiana de Turín.

"Los inversores no suelen dar US$ 2.000 millones a un equipo de seis personas sin producto, y sin embargo eso es lo que está pasando ahora mismo", señaló durante una conversación con John Elkann, presidente del holding Exor (así como de Stellantis y Ferrari), cuyo fondo Vento organiza la Tech Week.

Bezos comparó las inversiones actuales en IA con la burbuja de los laboratorios biotecnológicos estadounidenses en el año 2000, impulsados por los avances en la investigación genética, pero cuyo valor se desplomó al cabo de unos meses.

Más noticias
mas de 200 lideres piden lineas rojas para la ia antes de 2026 para evitar pandemias disenadas
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Más de 200 líderes piden "líneas rojas" para la IA antes de 2026 para evitar "pandemias diseñadas"

dgi alerta por llamadas falsas que buscan estafar a contribuyentes
ADVERTENCIA

DGI alerta por llamadas falsas que buscan estafar a contribuyentes

"Estas burbujas industriales pueden ser beneficiosas porque, cuando se calma la situación y se cuentan los ganadores, la sociedad se beneficia de estos inventos", añadió Bezos. En el caso de la IA, "los beneficios serán inmensos", aseguró quien, entre otras cosas, invirtió en la empresa emergente estadounidense Perplexity, especializada en IA generativa.

"Esto afectará a todas las empresas del mundo, mejorando la calidad de su trabajo y su productividad", agregó Bezos.

"Estamos en la era dorada de los viajes espaciales, la inteligencia artificial, la robótica (...). Nunca ha habido un mejor momento para entusiasmarse con el futuro", sostuvo Bezos, quien lanzó este año los primeros satélites de su constelación Kuiper, con el objetivo de ofrecer una conexión a Internet de muy alta velocidad.

Fuente: AFP

Temas:

IA Jeff Bezos inteligencia artificial

Seguí leyendo

Las más leídas

Se prevé tormenta fuerte y lluvia intensa
ADVERTENCIA

Inumet emitió un aviso especial por tormentas "fuertes y puntualmente muy fuertes" desde la noche del sábado

Luis Suárez ante Inglaterra
FÚTBOL

La reconocida revista inglesa Four Four Two, eligió a los 100 mejores jugadores del siglo XXI y hay dos uruguayos y sorprende la ausencia de otro; mirá la lista completa puesto por puesto

El excanciller Francisco Bustillo
IRREGULARIDADES

Caso Marset: la Cancillería decidió sumariar al excanciller Francisco Bustillo y a Carlos Mata por la destrucción de un documento

Nano Folle
ENTREVISTA

Nano Folle deja la televisión y habla del miedo y una vida en la crónica policial: "A la oscuridad no hay que tenerle miedo, porque sino el día que te llega la muerte aparece toda junta y te da vuelta"

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos