Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
nubes dispersas
Sábado:
Mín  18°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / ADVERTENCIA

Inumet emitió un aviso especial por tormentas "fuertes y puntualmente muy fuertes" desde la noche del sábado

En zonas de tormenta "se podrán registrar rachas de viento fuertes y muy fuertes, intensa actividad eléctrica y caída de granizo", recordó Inumet

3 de octubre 2025 - 13:50hs
Se prevé tormenta fuerte y lluvia intensa
Se prevé tormenta fuerte y lluvia intensa Mariana Suarez

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial a la población por "tormentas fuertes y puntualmente muy fuertes" a partir de la noche de este sábado 4 de octubre.

Según Meteorología, una masa de aire húmeda e inestable está afectando al país y se espera que al final del día sábado 4, y durante la madrugada del domingo 5, se generen tormentas fuertes y muy fuertes en el litoral oeste y norte.

El organismo oficial del tiempo señala que en el transcurso de la madrugada del domingo "ingresará un sistema frontal por el suroeste, desplazándose gradualmente hacia el noreste y afectando a todo el territorio". "Este sistema provocará tormentas puntualmente muy fuertes", advierte Inumet.

Más noticias
Foto de archivo. Alerta amarilla de Inumet
CLIMA

Rige una alerta amarilla de Inumet por tormentas "puntualmente fuertes": las localidades afectadas

Cielo nuboso a algo nuboso en el área metropolitana.
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 3 de octubre

De acuerdo al comunicado oficial, en la tarde y la noche del domingo 5 de octubre, así como en la madrugada del lunes 6, el sistema frontal continuará afectando principalmente el noreste y este (Artigas, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y Treinta y Tres).

"En estas zonas se esperan tormentas fuertes y precipitaciones abundantes", agrega Meteorología.

En tal sentido, recuerda que en zonas de tormenta "se podrán registrar rachas de viento fuertes y muy fuertes, intensa actividad eléctrica y caída de granizo".

Temas:

Inumet tormentas lluvias aviso de inumet

Seguí leyendo

Las más leídas

Polémica por salarios en ASSE: expresidente optaba cobrar salario de Junta de Canelones y exvice no presentó declaración jurada
ASSE

Polémica por salarios en ASSE: expresidente optaba cobrar salario de Junta de Canelones y exvice no presentó declaración jurada

Factura de UTE.
BENEFICIO

UTE y BPS otorgarán descuento de hasta 40% en tarifa eléctrica a jubilados y pensionistas de menores ingresos: quiénes pueden acceder

Humberto de Vargas
STREAMING

Tras su pelea al aire, echaron a Humberto de Vargas del canal de streaming donde hacía su programa: "Es el límite"

El entonces intendente Mauricio Zunino en el lanzamiento de la candidatura de Mario Bergara
ENCUESTA

Primera encuesta de Bergara como intendente de Montevideo registró aumento de 21 puntos de aprobación respecto a Zunino

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos