Inumet emitió un aviso especial por tormentas "fuertes y puntualmente muy fuertes" desde la noche del sábado

Se prevé tormenta fuerte y lluvia intensa Mariana Suarez

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial a la población por "tormentas fuertes y puntualmente muy fuertes" a partir de la noche de este sábado 4 de octubre.

Según Meteorología, una masa de aire húmeda e inestable está afectando al país y se espera que al final del día sábado 4, y durante la madrugada del domingo 5, se generen tormentas fuertes y muy fuertes en el litoral oeste y norte.

El organismo oficial del tiempo señala que en el transcurso de la madrugada del domingo "ingresará un sistema frontal por el suroeste, desplazándose gradualmente hacia el noreste y afectando a todo el territorio". "Este sistema provocará tormentas puntualmente muy fuertes", advierte Inumet.

De acuerdo al comunicado oficial, en la tarde y la noche del domingo 5 de octubre, así como en la madrugada del lunes 6, el sistema frontal continuará afectando principalmente el noreste y este (Artigas, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y Treinta y Tres).

"En estas zonas se esperan tormentas fuertes y precipitaciones abundantes", agrega Meteorología. En tal sentido, recuerda que en zonas de tormenta "se podrán registrar rachas de viento fuertes y muy fuertes, intensa actividad eléctrica y caída de granizo".